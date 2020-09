Oto największe zagrożenie dla sektora bankowego

W obciążeniach regulacyjnych szefowie największych banków w kraju widzą istotny problem sektora bankowego - wskazali go podczas sesji „Sektor bankowy” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020. – To nie jest dobra i mądra polityka, kiedy sektor, który odgrywa w restrukturyzacji, modernizacji gospodarki bardzo ważną rolę, jest obciążony najbardziej w cywilizowanym świecie – zwraca uwagę Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Część banków zniknie

Usługi bankowe będą droższe

Jego zdaniem trzeba zawrzeć porozumienie z politykami i regulatorami, by te obciążenia zmniejszyć - po to, by banki były aktywnymi uczestnikami rynku.Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, zwraca uwagę na mechanizmy polityki monetarnej i luzowanie fiskalne, które mają gigantyczny wpływ na sektor bankowy.- Przy gwałtownym spadku sektor jest dalej w niezłej kondycji - ani portfele nie wykazują dużych pogorszeń, ani nie musimy tworzyć takich rezerw, które powodowałyby, że banki są w trudnej sytuacji i zadają sobie pytanie, co dalej - mówi.Jego zdaniem zarówno szanse, jak i zagrożenia są w mechanizmie monetarnym, który reguluje rynek lokalny, jak i globalny. - Szanse widzę w szybkim wyjściu z kryzysu. Skala luzowania fiskalnego jest niespotykana! - podkreśla członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.Polska nie jest miejscem dla wszystkich banków, które dziś funkcjonują. Będzie korekta - uważa Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Polskiego.Z kolei, jzaznacza Adam Pers, wiceprezes mBanku, według klientów liczba banków w Polsce jest na poziomie minimalnym.Zdaniem Pawła Borysa, najczarniejsze scenariusze się nie zmaterializują; sektor bankowy zachowuje płynność. - Mamy jeden z najnowocześniejszych sektorów bankowych w Europie, dzięki czemu skutecznie można było prowadzić działania antykryzysowe - mówi.Prezes Banku Ochrony Środowiska Emil Ślązak zwraca uwagę na niskie stopy procentowe, na niepewność co do dalszego rozwoju sektora bankowego. - Jeżeli patrzymy na covid i nawrót pandemii, pojawia się niepewność, zagrożenie - mówi Emil Ślązak.Z drugiej strony koronawirus jest katalizatorem pozytywnych zmian. - O ile banki polskie super poradziły sobie z dystrybucją środków PFR, o tyle covid może przyczynić się do transformacji sfery back office. Myślę o pracy zdalnej czy robotyzacji - dodaje prezes BOŚ.Artur Szeski, senior director w Fitch Ratings, zwraca uwagę, że sytuacja niepewności w gospodarce utrzymuje się. - Spodziewamy się pogorszenia jakości portfeli kredytowych. Na razie to się nie dzieje, ale jest nieuniknione - uważa Artur Szeski.Szeski dodaje, że jego agencja ratingowa nie podjęła żadnych radykalnych decyzji co do ratingów banków. - Jak na razie nie widzimy powodów, by to robić. Ale czekamy, czy pojawi się druga fala pandemii, jak będzie wyglądał powrót z moratoriów kredytowych... Kluczowe jest pytanie o jakość portfeli, kiedy moratoria wygasną - analizuje przedstawiciel Fitch Ratings.Adam Pers zwraca uwagę, że do tej pory część usług bankowych była sprzedawana relatywnie tanio, a nawet za darmo. - Każdy unika odpowiedzi, czy opłaty wzrosną, ale ceny usług będą rosły. Jest konkurencyjność w sektorze bankowym, dlatego nie spodziewam się znacznych podwyżek - uważa Adam Pers. - Niepokoi mnie, że zbyt niskie stopy procentowe powodują, iż część banków płaci zero za lokaty, część wycofuje się z lokat - to anomalia - dodaje.- Arytmetyka modeli biznesowych jednoznacznie wskazuje, że opłaty w sektorze bankowym będą rosły - uważa Brunon Bartkiewicz, prezes ING.- W sferze kosztów kredytu oraz bankowości bieżącej to już się dzieje - dodaje Jerzy Śledziewski, wiceprezes Banku BNP Paribas.- Jestem przekonany, że te zmiany nie będą miały dramatycznego charakteru, konkurencja będzie nas wstrzymywać - dodaje Brunon Bartkiewicz. - To, co elektroniczne, pozostanie za darmo, a w tym, co wiąże się z dużą kosztochłonnością czy pracochłonnością, wprowadzone będą opłaty.Prezes Banku Ochrony Środowiska zauważa, że mamy okres zwrotu z inwestycji w technologie zdalne, co powinno pomóc bankom utrzymywać ceny na dotychczasowych poziomach (choć ceny te niezbyt gwałtownie, ale jednak będą rosnąć).Prezes BOŚ zwraca uwagę, że źródłem przychodów banków i przewagi nad innymi uczestnikami rynku jest zaufanie do banku. - Dlatego relacje z bankiem mają czynnik nie tylko cenowy, ale i element zaufania oraz bezpiecznych relacji - mówi Emil Ślązak.- Polski sektor jest digitalny, ale niewątpliwie potrzebujemy inwestować. Będą koszty, potrzeba przychodów - podkreśla Jerzy Śledziewski. - Racjonalna zmiana cen jest potrzebna. W sferze kosztów kredytu oraz bankowości bieżącej to już się dzieje - dodaje.Oto pełen zapis wideo sesji "Sektor bankowy" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020