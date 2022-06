Oto prawdziwy obraz inflacji. Życie jest coraz droższe

13,9 proc. – tyle wyniosła inflacja w maju według finalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najmocniej wzrósł w tym czasie koszt transportu, ale także utrzymania domów i mieszkań oraz usług.

GUS potwierdził, że inflacja wzrosła do 13,9 proc. Najmocniej rosną ceny żywności, paliw i energii – to około 66 proc. obecnej inflacji.

Analitycy wskazują, że nie widać na razie żadnych oznak słabnięcia wewnętrznej presji cenowej, co oznacza, że do drożyzny musimy się przyzwyczaić.

Szybki wzrost cen utrzyma się przez resztę roku. Powolne schodzenie z wysokiej inflacji przyjdzie dopiero w kolejnych latach.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 14,9 proc. i usług – o 10,8 proc.) - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Taki odczyt to rekord, nienotowany od 24 lat. Jednak umiarkowanie dobrą wiadomością jest to, że tempo wzrostu cen w ujęciu miesięcznym wyhamowuje. W maju ceny wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,7 proc. (w tym towarów – o 1,9 proc. i usług – o 1,0 proc.). To bardzo solidny wzrost cen, ale przypomnijmy, że w kwietniu ceny rosły miesiąc do miesiąca w tempie 2 proc., a w marcu - 3,3 proc.

Dane te potwierdzają opublikowany dwa tygodnie temu szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług.

Analitycy Banku Pekao wskazują na niebezpieczny wzrost inflacji bazowej, czyli nieuwzględniającej cen nośników energii oraz żywności. Odczyt GUS wskazuje, że inflacja bazowa przyspieszyła w maju do 8,5 proc. r/r z 7,7 proc. w poprzednim miesiącu.

- Nie widać na razie żadnych oznak słabnięcia wewnętrznej presji cenowej. Widać to też w cenach usług, których dynamika mocno przyspiesza od początku roku - piszą w swoim komentarzu analitycy Pekao.

Dobrych informacji dla nas nie mają również eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy prognozują, że żywność w sierpniu będzie nawet o 20 proc. droższa niż przed rokiem.

- To efekt wojny w Ukrainie oraz suszy. Unia Europejska wesprze Ukrainę w transporcie zboża – ten ruch zmniejszy ryzyko klęski głodu w Afryce, ale nie obniży znacząco cen w Europie - piszą analitycy PIE.

Co więcej, ich zdaniem szybki wzrost cen utrzyma się przez resztę roku.

– Spodziewamy się spadku (inflacji - przyp. red.) do 13,5 proc. w grudniu. W kolejnych latach czeka nas powolne schodzenie z wysokiej inflacji – do 8,6 proc. średnio w 2023 roku oraz 5,4 proc. rok później. Spadek inflacji do celu NBP zajmie przynajmniej 3 lata - oceniają eksperci PIE.

Drożeje wszystko. Najmocniej żywność, paliwa i energia

Co podrożało najmocniej w maju? W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny odnotowano w zakresie mieszkania (o 19,2 proc.), żywności (o 14,1 proc.), transportu (o 25,8 proc.), restauracji i hoteli (o 15,7 proc.).

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2022 r.:

waga maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 13,9 1,7 12,4 2,0 Inflacja towarów 14,9 1,9 13,1 2,3 Inflacja usług 10,8 1,0 10,1 1,2 Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 13,5 1,3 12,7 4,1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 6,5 0,8 5,9 0,7 Odzież i obuwie 4,47 4,3 0,7 3,7 3 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 22,0 2,5 19,5 1,9 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 9,7 1,5 8,6 1,7 Zdrowie 5,69 7,2 1,4 6,5 0,6 Transport 9,54 25,8 3,4 21,1 0,0 Łączność 4,9 3,6 0,0 2,6 0,1 Rekreacja i kultura 6,07 10,3 0,9 9,3 2,0 Edukacja 1,16 6,6 0,3 6,3 0,4 Restauracja i hotele 4,77 15,7 2,4 14,1 1,5 Inne towary i usługi 5,45 8,5 0,9 7,9 1,3

