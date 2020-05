Oto wszystko, co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o Tarczy 4.0

Sejm rozpoczął prace nad czwartą odsłoną rządowej tarczy antykryzysowej. Najważniejsze propozycje to dopłaty do oprocentowania kredytów i ułatwienia dla samorządów. Eksperci wskazują też na braki, np. niewiele łatwiej będzie w kontaktach przedsiębiorców z fiskusem.

Jeszcze przed wybuchem pandemii szef PFR Paweł Borys szacował, że wstrzymanie samorządowych inwestycji w wyniku trudnej sytuacji finansowej gmin i powiatów może odjąć 1,5 pkt. proc. od polskiego PKB. Nowszych szacunków nie ma, ale po wybuchu pandemii sytuacja zmieniła się jeszcze bardziej na niekorzyść samorządów.Dlatego rząd postanowił nieco ulżyć jednostkom samorządowym. Na czym będą polegać ułatwienia? W projekcie ustawy zawarto zapisy umożliwiające m.in. wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.Autorzy projektu zapowiadają również możliwość wcześniejszego przekazywania rat subwencji (m.in. oświatowej), oraz wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. - Raty wpłat przypadające w maju i czerwcu 2020 r. będą mogły zapłacić w drugim półroczu 2020 r. – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Do końca roku samorządy powiatowe będą miął większy – bo 50-proc. udział w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.Kolejny pakiet ułatwień wiąże się z zamówieniami publicznymi. Zniesiony ma być m.in. obowiązek wpłacania wadium, pojawia się natomiast obowiązek wypłaty zaliczek. Łagodniejsze będzie podejście do kar umownych, jeśli opóźnienie w realizacji kontraktu wynika z pandemii.Pewne zmiany będą dotyczyły również prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dłużnik będzie mógł podjąć negocjacje z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.Projekt proponuje również zmianę zasad przyznawania postojowego. Do tej pory na postojowe nie mogły liczyć osoby samozatrudnione, które dodatkowo były na etacie czy zleceniu. To się zmieni, tacy przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Pomoc ma trafić także do pracodawców, którzy będą mogli wystąpić o 2,5 tys. zł dotacji na jednego pracownika, bez konieczności obejmowania go przestojem czy obniżania pensji. Z ustawy zniknęły natomiast – za sprawą złożonej w ostatniej chwili rządowej autopoprawki – kontrowersyjne zapisy dające rządowi możliwość zwalniania pracowników lub obniżki płac w instytucjach, które rządowi nie podlegają.Przedsiębiorcy ogólnie rzecz biorąc pozytywnie oceniają zawarte w projekcie zapisy. - ZPP ocenia jako słuszne wprowadzenie instrumentu kredytów z dopłatą do oprocentowania. Ułatwia on przedsiębiorcom dostęp do kredytu bankowego na rynku, czyniąc go tańszym. Kredytów z dopłatą do oprocentowania będą udzielały banki po zawarciu umowy o współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – czytamy w stanowisku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.- Jednocześnie, preferencje odnoszące się do możliwości pozyskania kredytu na rynku nie rozwiązują podstawowych problemów związanych z dostępem do finansowania zewnętrznego – omawiane rozwiązanie należy postrzegać jako część pakietu uzupełniającego główne narzędzie wspierające płynność, czyli „tarczę finansową” wprowadzaną przez PFR – czytamy również.Wskazują jednak na potrzebę kolejnych rozwiązań. - Ustawa o VAT przewiduje dzisiaj możliwość rozliczania VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty, ale jest ona stosunkowo rzadko wykorzystywana i ograniczona wyłącznie do małych podatników. Apelujemy o powszechne wdrożenie metody kasowej, co wpłynęłoby na poprawienie płynności finansowej firm borykających się z zatorami płatniczymi – apeluje ZPP, dodając, że fiskus powinien zawiesić również pobieranie podatku bankowego i od kopalin. Konieczne jest również – zdaniem pracodawców – przywrócenie handlu w niedziele.Inni eksperci zwracają uwagę na zbyt nieśmiałe ułatwienia w zakresie systemu podatkowego. - Propozycje zawarte w tzw. Tarczy 4.0 zawierają bardzo ograniczony katalog rozwiązań podatkowych wspierających polskich przedsiębiorców. Pomimo wprowadzenia m.in.: dopłat do oprocentowania do kredytów czy ulepszonej ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, ponownie zabrakło niektórych oczekiwanych przez firmy rozwiązań. Brakuje m.in. obowiązujących w innych państwach instrumentów podatkowych polegających na ustawowym odroczeniu terminów płatności podatków lub odroczeniu płatności podatków na wniosek, który jedynie uprawdopodabnia trudną sytuację przedsiębiorstwa spowodowaną CODIV-19 – uważają eksperci firmy doradczej KPMG.Zwracają również uwagę na „pułapkę” przy dopłatach do odsetek kredytowych. - Jest to długo oczekiwany instrument wsparcia, z którego będzie można korzystać za pośrednictwem banków. Natomiast ponownie projekt ustawy nie zawiera specjalnych uregulowań co do podatkowego traktowania dopłat do odsetek. Tym samym, podobnie jak przy dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, otrzymane dopłaty będą stanowić przychód podatkowy – mówi Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. M&A w KPMG w Polsce.W propozycjach przepisów zawartych w Tarczy 4.0 można znaleźć korzystny zapis ułatwiający wierzycielom skorzystanie z ulgi na złe długi w ramach podatków dochodowych. Natomiast identycznego ułatwienia brakuje w podatku VAT, a to zdaniem ekspertów błąd.- W przypadku nadpłaconych zaliczek, firmy mogą jedynie próbować korzystać z art. 77a Ordynacji podatkowej i wystąpić o zwrot nadwyżki zaliczek zapłaconych w ciągu roku. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku dłużników w upadłości, wierzyciel nie ma prawa skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT, co w obecnej sytuacji rynkowej staje się dla wierzycieli realnym ryzykiem – z tego względu konieczne jest skrócenie okresu upływu 90 dni do 30 dni od terminu płatności dla celów skorzystania z ulgi na złe długi również w przepisach VAT – mówi ekspertka KPMG.PO debacie w Sejmie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych. 181 osób posłów opozycji głosowało za odrzuceniem projektu jako antypracowniczego i zbyt zbiurokratyzowanego.