Otoczenie nie sprzyja złotemu. Rentowności mogą rosnąć

Przy niesprzyjających złotemu lokalnych czynnikach kurs EUR/PLN może kierować się w stronę poziomu 4,5350 - powiedział ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Jego zdaniem, globalny trend wzrostowy na rentownościach powinien się utrzymać, a krajowe 10-latki mogą w tym tygodniu znów znaleźć się na poziomie 2 proc.

"W tym tygodniu zaskoczeniem była nieznaczna reakcja złotego na poniedziałkowy wywiad z prezesem NBP. Wydawało się, że przez szereg poprzednich miesięcy prezes Glapiński szykował uczestników rynku na to, że w tym roku jakaś podwyżka może się wydarzyć. Wywiad ten oddalił jednak te oczekiwania, co jednak na kursie EUR/PLN wcale się nie odbiło. Niemniej jednak trudno teraz wskazać powód, dla którego złoty miałby być tak odporny" - powiedział Grzegorz Ogonek.

"Być może to przewidywania, że w po dzisiejszym RPP zobaczymy sygnał zaniepokojenia wysoką inflacją wobec zaskakującego wzrostu gospodarczego. Dlatego najbliższe zachowanie złotego może być uzależnione od odbioru komunikatu Rady" - wskazał.

Ekonomista spodziewa się, że w kolejnych dniach najbliższym celem dla EUR/PLN może być poziom 4,5350, czyli okolice 200-dniowej średniej kroczącej.

"Generalnie klimat dla złotego jest raczej niesprzyjający. Pierwszym czynnikiem jest rozwój pandemii. Myślę, że należy tutaj przyłożyć analogię z poprzednich fal, czyli tendencje złotego do osłabiania się wraz z kumulowaniem się liczby nowych przypadków. Drugą kwestią jest spór z UE, który coraz bardziej przybiera formę nie tylko wymiany oficjalnych not, ale też działań mogących kształtować przyszłą sytuację gospodarczą Polski, oddalając termin uruchomienia środków pomocowych" - powiedział.

"Trzecim powodem do niepokoju są manewry białorusko-rosyjskie. Trudno jednak powiedzieć, czy rynek będzie je jakoś wpisywał w cenę złotego czy nie. Jednak w niesprzyjającym klimacie może to być czynnik, który swoje dołoży" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w nieco dłuższej perspektywie o notowaniach złotego może decydować amerykański dolar.

"Wszystkie negatywne akcenty, czy też kwestia reputacji Polski po konflikcie z UE, mogą stracić na znaczeniu, jeżeli dolar będzie w odwrocie. Waluty krajów wschodzących dostaną wtedy pole do popisu" - zauważył.

"Na razie odnoszę jednak wrażenie, że dolar szykuje się do poważniejszej aprecjacji. Technicznie EUR/USD wyrwał się z trendu wzrostowego, w którym był przez prawie 3 tygodnie. Tutaj wypada poczekać na jutrzejszą komunikację ze strony EBC, gdzie prawdopodobnie usłyszymy o okrajaniu programu skupu aktywów" - dodał.

W oczekiwaniu na środową decyzję RPP kurs EUR/PLN pozostaje ok 0,1 proc. nad kreską na poziomie 4,515, a USD/PLN 0,3 proc. powyżej odniesienia na 3,82. Po południu dolar przybiera na sile, a EUR/USD spada o 0,3 proc. do 1,181.

RYNEK DŁUGU

W środę po południu rentowności SPW są nieznacznie poniżej poziomów z wtorkowego zamknięcia.

"Trend rosnących rentowności będzie wyznaczany przez rynki bazowe. Układ ciągle zaskakująco wysokiej inflacji na świecie, czy to konsumenckiej czy PPI i psucie się danych z realnej gospodarki i nastrojów biznesowych sprzyja wzrostom rentowności w Niemczech i w USA. FED-owi udało się zakomunikować plan ograniczania skupu aktywów w sposób niewzburzający globalnych rynków, jednak generalnie wycofywanie się tak dużego gracza to będzie dobry powód do wzrostów dochodowości" - ocenił Grzegorz Ogonek.

"Lokalnie trudno nie zauważyć, że spread do Bunda w ciągu miesiąca powiększył się. Jeśli słusznie przypisuje się to kwestiom reputacji, to niełatwo będzie go znów zawęzić. W tym tygodniu celem dla 10-latek pewnie pozostanie poziom 2 proc., na którym już w zasadzie przez chwilę byliśmy" - dodał.

Ekonomista spodziewa się, że środowe posiedzenie RPP raczej pozostanie bez większego wpływu na notowania krajowego długu.

"Odczytywanie samego komunikatu to trudne zadanie. Pewne przemycane w poprzednich miesiącach zmiany, były w trakcie późniejszych konferencji przedstawiane jako kosmetyczne, a nie sugerujące jakąś zmianę układu sił. Teraz chyba też tak będzie. Zwłaszcza, że poniedziałkowy wywiad niewiele zdziałał na rynku" - powiedział Ogonek.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,358 proc. (-1 pb), a niemieckich wynoszą -0,327 proc. (-1 pb).

środa środa wtorek 15.45 11.12 15.31 EUR/PLN 4,5161 4,5173 4,5155 USD/PLN 3,8235 3,8218 3,8097 CHF/PLN 4,1480 4,1505 4,1598 EUR/USD 1,1812 1,1820 1,1852 DS1023 0,496 0,490 0,505 DS0726 1,32 1,30 1,32 DS0432 1,99 1,98 2,00

