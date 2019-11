Otwarte fundusze emerytalne przechodzą właśnie do historii. Ale jest jeden haczyk

Rząd przyjął w środę zapowiadany od wielu miesięcy projekt ustawy o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Zgromadzone w funduszach środki trafią z automatu na indywidualne konta emerytalne, ale ubezpieczeni będą też mogli wybrać ZUS.

Na tym nie koniec. Według informacji „Rzeczpospolitej” wejście ustawy w życie może zostać opóźnione o pół roku. Jaka z tego korzyść dla rządu? Obecnie wobec OFE funkcjonuje tzw. mechanizm suwaka (w uproszczeniu poczynając od 10 lat przed przejściem na emeryturę członka OFE, fundusz każdego roku przekazuje do ZUS 10 proc. zgromadzonych przezeń składek). W skali makro to miliardy.Jak wylicza gazeta, wynikające z „suwaka” kwoty rosną. W tym będzie to około 10 mld zł, w przyszłym nawet 12 mld zł. Opóźnienie o pół roku likwidacji OFE dałyby więc budżetowi (niebezpośrednio, bo pieniądze płyną do ZUS, ale o tyle mniejsza byłaby konieczna dotacja) nawet 6 mld zł.To scenariusz prawdopodobny chociażby ze względów technicznych. Projekt ustawy skieruje do Sejmu zapewne już następny rząd, na pewno zaś nie trafi do parlamentu wcześniej niż w przyszłym tygodniu. Kadencja Sejmu rozpoczyna się wraz z pierwszym posiedzeniem, a te jest zaplanowane na 12 listopada. Gdyby projekt trafił do Sejmu teraz, i tak trzeba by go składać ponownie w nowej kadencji Sejmu, bo wszystkie nieuchwalone do końca kadencji projekty ustaw idą do kosza.Sejm też nie rozpocznie od razu prac legislacyjnych - przez pewien czas będzie zajęty sprawami organizacyjnymi - powoływaniem rządu (przesłuchania kandydatów na ministrów), powoływaniem składu komisji. A za półtora miesiąc czeka nas przerwa świąteczna - wątpliwe, by do tego czasu projekt zdążył przejść cały proces legislacyjny (chociaż w poprzedniej kadencji ekipa rządowa pokazała, że można to zrobić w dobę, ale wtedy obóz rządowy miał przewagę w Senacie).Jest zatem mało prawdopodobne, by ustawa zaczęła funkcjonować od początku roku. Wyznaczenie terminu wejścia w życie ustawy na połowę roku nie byłoby zatem niczym nadzwyczajnym.Obecnie obowiązujący w Polsce system emerytalny został sklasyfikowany na 21. miejscu w rankingu "Melbourne Mercer Global Pension Index". W badaniu sporządzonym przez firmę doradczą Mercer we współpracy z Australijskim Centrum Studiów Finansowych porównano systemy emerytalne w 37 krajach.Przy ocenie systemów emerytalnych brano pod uwagę trzy kryteria: adekwatność, stabilność oraz integralność. W każdym z nich kraj mógł zdobyć od 0 do 100 punktów. Najwięcej, bo 40 proc., waży kategoria „adekwatność” (jak dużą emeryturę, jak bardzo zbliżoną do ostatnich zarobków otrzymuje emeryt). Pozostałe dwie to „stabilność” (systemu w odniesieniu do finansów publicznych w danym kraju, 35 proc.) oraz „integralność” (jak duże są koszty społeczne funkcjonowania systemu, 25 proc.).Polska w kategorii adekwatność uzyskała 62,5 pkt, lepszą ocenę uzyskała w kategorii integralność - 66 pkt, najsłabiej wypadła, jeśli chodzi o stabilność - zaledwie 45,3 pkt. Najlepiej został oceniony holenderski system emerytalny, który został oceniony na 81 pkt, najsłabiej - tajlandzki z 49 pkt.