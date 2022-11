Otwarto przebudowaną drogę dojazdową do portu morskiego w Wolinie

Przebudowaną za ponad 5 mln zł ulicę Marii Konopnickiej w Wolinie - drogę dojazdową do portu morskiego otwarto oficjalnie w piątek. "To największa jak dotąd inwestycja drogowa w mieście" – powiedziała burmistrz Wolina.

"To, jak myślę, niezwykle ważna inwestycja dla Wolina. To w sumie pierwsza droga od wielu, wielu lat, która została zmodernizowana. To też trochę mnie przeraża, jak wiele jeszcze trzeba (zrobić), ale gdzież byli wszyscy poprzednicy, którym powinno zależeć na takich inwestycjach?" - powiedział PAP w piątek sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dodał, że nadszedł czas, aby przypomnieć historię Wolina, ale przede wszystkim przebudowywać miasto. Podkreślił, że to nie ostatnia inwestycja drogowa - w realizacji są kolejne. "To ma być perełka zachodniego Pomorza pod kątem turystycznym i historycznym" - powiedział o mieście wiceminister.

Burmistrz Wolina Ewa Grzybowska wskazała, że przebudowa ulicy "ma znaczenie dziejowe". "Od kilkudziesięciu lat żadna z ulic w Wolinie nie była wykonywana tak kompleksowo" - zaznaczyła.

Koszt inwestycji to ponad 5,15 mln zł. Burmistrz dodała, że na przebudowę z budżetu gminy przeznaczony został prawie milion złotych, z powiatu kamieńskiego 700 tys. zł, a z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze pozyskano 3,6 mln zł.

"Wymieniona została cała infrastruktura techniczna, stare rury azbestowo-cementowe, w których płynęła woda pitna, kanalizacja deszczowa i częściowo sanitarna. Wymieniliśmy też oświetlenie uliczne na energooszczędne - ledowe. Nie robiliśmy tego tylko dla oka, zrobiliśmy wszystko tak, jak powinno być zrobione" - powiedziała Grzybowska. W ramach inwestycji zakupiono też wyposażenie magazynowe do przechowywania ryb.

Dodała, że w trakcie realizacji jest przebudowa pięciu kolejnych ulic - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

