Otwarty konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej źle służy polskiej walucie

Na stronach NBP ukazało się dziś oświadczenie 5 członków Rady Polityki Pieniężnej wymierzone w 3 innych piastujących aktualnie swoje funkcje członków Rady za ich publiczną aktywność i komentarze. To oznacza konflikt w gronie osób decydującym o poziomie stóp procentowych.

Niektórzy członkowie RPP zarzucają swoim kolegom naruszenie przepisów.

Przemysław Litwiniuk z RPP nie czuje się adresatem publicznego oświadczenia zamieszczonego na stronie NBP

Dla obywateli ważne jest przekonanie, że walka z inflacją jest najważniejszym celem gospodarczym.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej wybierani są na jedną sześcioletnią kadencją prze Sejm, Senat i Prezydenta RP. Nie można ich odwołać, chyba, że zostaną skazani prawomocnym wyrokiem. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie kadencji w sytuacji rezygnacji złożonej przez członka.

Z założenia to gremium decydujące o stopach procentowych i stabilności gospodarczej jest pluralistyczne. Przecież powszechnie mówimy o jastrzębiach i gołębiach w łonie Rady, o poglądach neoliberalnych czy nawiązujących do społecznej nauki Kościoła. Konflikty i odmienność oceny sytuacji ekonomicznej są czymś oczywistym, jest jednak jedno "ale".

Teraz mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem i tworzeniem się różnych obozów, które publicznie wypowiadają swoje opinie odnośnie przyczyn inflacji i projekcji jej wzrostu w kolejnych kwartałach. Dowiadujemy się z mediów, kto personalnie jest za podwyżkami stóp procentowych, a kto optuje za równoczesną dbałością o wzrost gospodarczy.

Każda podwyżka stóp procentowych oznacza wzrost kosztów ponoszonych przez kredytobiorców

Nie jest łatwo, w tej swoistej kakofonii sygnałów, zorientować się, czego można się spodziewać w najbliższym czasie. W sytuacji, gdy inflacja mieściła się w dopuszczalnym przedziale celu inflacyjnego przyjętego przez NBP na poziomie 2,5 proc. +/- 1 procent wszystko było dużo łatwiejsze. Jednak inflacja we wrześniu, według odczytu GUS, wyniosła 17,2 procenta. Każda podwyżka stóp procentowych oznacza ogromne dodatkowe koszty ponoszone przez posiadaczy kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, nie wspominając o kredytach obrotowych dla firm i leasingobiorców.

Nie jest przy tym tajemnicą, że członkowie RPP wybrani przez Zjednoczoną Prawicę i Prezydenta RP są mniej skłonni do podnoszenia stóp, a członkowie mający proweniencję opozycyjną i desygnowani przez Senat opowiadają się za bardziej aktywną polityką zmierzającą do ograniczenia inflacji.

Jednak pomiędzy odmiennością metod i technik, która powinna być stosowana w przypadku przeciwdziałania wzrostowi cen, a publicznymi zarzutami dotyczącymi przepisów o tajemnicy wynikającymi z ustawy o NBP jest nadal bardzo duża przestrzeń do kompromisu.

Trudno ocenić, czy niektórzy członkowie RPP naruszyli ustawę o NBP

Od dziś mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, która jeszcze nigdy nie miała miejsca. Oto pięciu członków Rady Polityki Pieniężnej wydało oświadczenie, zarzucając innym, nie wymienionym z imienia i nazwiska członkom możliwość naruszenia prawa, co ma związek z ich ostatnimi wypowiedziami publicznymi i opublikowanymi tekstami, które mogą stanowić naruszenie ustawy o NBP z 1997 roku.

W oświadczeniu można przeczytać: "nie akceptujemy i wyrażamy skrajną dezaprobatę wobec działań, które w naszej ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa, a w związku z którymi uznajemy za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa", a także: "zgodnie z art 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może w szczególności podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, a członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku pod rygorem odwołania z Rady".

Pod tą treścią podpisali się Cezary Kochalski, Henryk Wronowski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i przewodniczący Rady prezes NBP Adam Glapiński.

Można w związku z tym przyjąć, skoro pod listem nie ma podpisów Joanny Tyrowicz, Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, że to właśnie ich dotyczą owe sformułowane publiczne uwagi.

Potencjalny konflikt w łonie RPP może źle wpływać na efektywność walki z inflacją

- Ze swej strony ja się nie czuję adresatem tego oświadczenia. Nie dostrzegam żadnej przesłanki faktycznej, abym mógł twierdzić, że moja działalność stanowi przejaw tego, o czym jest mowa. Generalnie mogę to oświadczenie postrzegać, albo jako komunikat natury ogólnej, albo jako przejaw samokrytyki całości lub niektórych osób podpisanych. Nie wiem, o kogo chodzi, naprawdę nie wiem. Co do głównych tez tego komunikatu, to ja mógłbym się pod nimi podpisać gdyby były lepiej napisane, przyzwoitym językiem, a nie nowomową z Trybuny Ludu. Bo tam mamy takie słowa, jak "skrajna dezaprobata wobec działań". Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli podpisujący znają przestępstwo, to jako funkcjonariusze publiczni mają obowiązek złożyć zawiadomienie. Natomiast ja takich okoliczności nie znam - powiedział w rozmowie z WNP.PL członek RPP Przemysław Litwiniuk

Wydaje się pewne, że w obliczu bardzo wysokiej inflacji i przyszłych decyzji dotyczących poziomu stóp procentowych ważne jest, by zaufanie dla RPP i NBP było na bardzo wysokim poziomie.

