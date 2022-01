Otwarty konflikt ZPP i T-Mobile Polska. Mocne słowa i duże pieniądze

Wybuchł otwarty konflikt między Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) a T-Mobile Polska. Operator wezwał ZPP do zaprzestania działań „sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami” tj. zaprzestania publikacji raportu „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm” lub usunięcie z niego danych dot. T-Mobile Polska , przeproszenia firmy oraz zapłaty 1 mln zł na rzecz jednej z fundacji. Prezes ZPP stwierdził, że „pismo od T-Mobile traktujemy jednoznacznie jako próbę szantażu i zamknięcia nam ust”.

ZPP o piśmie od T-Mobile Polska

Spółka podała także, że w 2016 roku T‑Mobile wniósł do budżetu państwa opłaty za zakup częstotliwości w wysokości ponad 4 mld zł, a później te koszty rozliczał.- Kwota ta, będąca dla firmy kosztem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym spowodowała powstanie straty, którą to firma była zgodnie z prawem uprawniona rozliczyć, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania – maksymalnie w 5 kolejnych latach. T‑Mobile zakończył już rozliczanie tej straty- czytamy w oświadczeniu T-Mobile Polska.Spółka podała, że prawidłowość takiego rozliczenia podatkowego była jednym z elementów przeprowadzonej w spółce przez organy podatkowe kompleksowej kontroli, która potwierdziła właściwe rozliczenie podatku CIT przez firmę.- Uważamy, że opisywanie jej przez ZPP w sposób niepełny, w oderwaniu od kontekstu, jakim są wielomiliardowe inwestycje T‑Mobile w zasoby częstotliwości i infrastrukturę telekomunikacyjną, realizowane także w postaci danin dla budżetu Państwa, może wprowadzać odbiorców w błąd i podważać ich zaufanie do naszej spółki oraz całego biznesu- czytamy także w oświadczeniu T-Mobile Polska.Z kolei ZPP w swoim materiale komentuje w kontekście wskazanego wyżej raportu, że okazało się, iż pracujący Polacy płacą podatki w wysokości porównywalnej do niektórych międzynarodowych korporacji o wielomiliardowych obrotach.- Jedną z przytoczonych w raporcie spółek jest operator komórkowy T-Mobile. W 2020 roku spółka zapłaciła 10 430 zł podatku CIT wobec przychodów sięgających ponad 9 mld zł. Dla porównania, gospodarstwo domowe dwóch osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie zapłaciło w 2020 roku prawie 8 000 zł podatku PIT- czytamy w oświadczeniu ZPP.ZPP podał , że jednym z pierwszych kroków przedsięwziętych przez ZPP w odpowiedzi na pismo T-Mobile była konferencja prasowa z udziałem członków zarządu ZPP: Cezarym Kaźmierczakiem, Marcinem Nowackim i Jakubem Bińkowskim. Na spotkaniu zabrakło , jak stwierdza ZPP, prezesa T-Mobile Polska Andreasa Maierhofera, „zaproszonego przez ZPP, by wyjaśnił przyczyny zapłacenia 30 tysięcy podatku CIT łącznie w ciągu ostatnich 5 lat przy obrotach sięgających 43 miliardów złotych”.– Nasz raport pokazał, że polski system podatkowy jest skrajnie niesprawiedliwy: umożliwia największym firmom legalne płacenie podatku w minimalnej wysokości, bezwzględnie obciąża natomiast MŚP i osoby pracujące Podkreślanie tego faktu oczywiście nie jest w smak części firm, które na tle branżowej konkurencji płacą zadziwiająco niski podatek – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, cytowany w komunikacie.- Pismo od T-Mobile traktujemy jednoznacznie jako próbę szantażu i zamknięcia nam ust. Mam jednak złą wiadomość: ZPP w dalszym ciągu będzie walczył o wprowadzenie jasnych, sprawiedliwych i równych reguł podatkowych uniemożliwiających agresywną optymalizację. Żadne wezwania do zapłaty milionowych sum nas przed tym nie powstrzymają - stwierdził prezes ZPP.ZPP podał, że w ocenie zarządu ZPP, „próba zastraszenia Związku przez T-Mobile może być związana z zapowiadaną publikacją kolejnej części „Księgi wstydu Ministerstwa Finansów”, która ma być niebawem opublikowana