Ożywienie w handlu utrzyma się też w miesiącach wakacyjnych

Prognozujemy, że ożywienie w handlu utrzyma się również w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu - napisała w środę ekspertka DNB Bank Polska Magdalena Szlezyngier, komentując dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej w czerwcu.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,6 proc. (wobec spadku o 1,3 proc. w czerwcu 2020 r.). W porównaniu z majem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5 proc. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,8 proc. (wobec spadku o 5,2 proc. w 2020 r.)

Według ekspertki DNB Banku czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymujący się wzrost popytu konsumpcyjnego zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Zauważyła, że to już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy konsumpcja okazuje odporność na pandemię. Solidna dynamika roczna - jak wskazała - to wynik niskiej bazy odniesienia z roku poprzedniego, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą pandemii.

"Niezależnie od efektu bazy odczyt sprzedaży detalicznej, a szczególnie jej wzrost w stosunku do maja br., daje nadzieję, że ten trend pozostanie z nami na dłużej i nie ucierpi zbytnio przy kolejnej, czwartej fali pandemii" - czytamy.

Jej zdaniem ufności konsumenckiej w czerwcu sprzyjał zbliżający się okres wakacji, możliwość podróżowania oraz ożywienie aktywności ekonomicznej wynikające ze zniesienia większości restrykcji epidemiologicznych, w tym tych dotyczących usług takich jak rekreacja i gastronomia. Nie bez znaczenia - jak podkreśliła - jest też stale rosnąca liczba ozdrowieńców i osób zaszczepionych w populacji.

Szlezyngier wskazała, że czerwiec br. przyniósł wzrosty sprzedaży detalicznej we wszystkich grupach prezentowanych przez GUS. Największe wzrosty w ujęciu rocznym na poziomie 22,3 proc. odnotowały podmioty handlujące kategorią "odzież, tekstylia i obuwie". Jest to - według ekspertki - głównie efekt zeszłorocznego załamania się sprzedaży w tej kategorii, ale też potwierdzenie, że Polacy szykują się na wakacyjne urlopy wraz ze zniesieniem przez rząd restrykcji w działalności branży turystycznej.

Przedstawicielka banku DNB napisała, że ustępowanie pandemii i związanych z nią obostrzeń doprowadziło do spadku sprzedaży przez internet na poziomie 8,2 proc. w stosunku do maja br. Dodała, że klienci wracają do tradycyjnych kanałów sprzedaży, dotyczy to szczególnie kategorii "tekstylia i odzież" - udział sprzedaży internetowej w czerwcu br. wyniósł 8,1 proc. wobec 9,1 proc. w maju br.

