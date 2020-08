OZZL: liczymy na dialog z resortem zdrowia, zwłaszcza ws. pracy i płacy

Liczymy na dialog z Ministerstwem Zdrowia, zwłaszcza w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy - napisano w liście Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Lekarzy, skierowanym do Adama Niedzielskiego, którego premier wskazał jako następcę ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

"Wyrażamy nadzieję na dialog Ministerstwa Zdrowia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, zwłaszcza w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy. W szczególności liczymy na podjęcie rozmów, zapowiadanych jeszcze przez pana poprzednika, dotyczących zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych" - napisał OZZL w liście.

Jak uzasadnił, wskaźnik płacy lekarza specjalisty przewidziany w tej ustawie jest "karygodnie niski i musi być zmieniony".

"Jesteśmy przekonani, że Pan - lepiej niż ktokolwiek inny - zdaje sobie sprawę z konieczności dobrego wynagradzania dobrych specjalistów i z tego, że pracownicy, zwłaszcza w zakładach usługowych, jakimi są placówki ochrony zdrowia, są największym +skarbem+ firmy" - zwrócił się OZZL do Niedzielskiego od roku pełniącego funkcję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a w czwartek wskazanego przez premiera Mateusza Morawieckiego jako szef resortu zdrowia.

OZZL poruszył też wątek ustawy podwyższającej płace politykom, m.in. ministrom, w kontekście zarobków lekarzy. Przypomniał, że wtedy pojawiło się wiele głosów, że "zbyt niskie wynagradzanie pracowników w instytucjach publicznych (na czele z ministerstwami) powoduje odpływ najlepszych profesjonalistów do innych dziedzin i do prywatnych firm". Dotyczy to również - jak podkreślił - publicznej ochrony zdrowia.

OZZL przypomniał, że popierał "podwyższenie uposażeń dla - określonych w ustawie - polityków i najwyższych urzędników państwowych".

"Będziemy zawiedzeni, gdy ustawa te nie zostanie ostatecznie przyjęta. W naszej ocenie będzie to +psucie państwa+. Nie może ono jednak być pretekstem do zaniechania poprawy poziomu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia" - wyjaśnił związek.

Sejm przyjął tydzień temu zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, wiążące ich wysokość z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. W poniedziałek Senat odrzucił tę ustwę. Wraca ona teraz do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw Senatu bezwzględną większością głosów.

OZZL zwrócił uwagę też na to, że wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty w publicznej ochronie zdrowia powinno wynosić co najmniej kwotę równą trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Na koniec wyraził również gotowość do rozmów, które "spowodują zwiększenie efektywności pracy lekarzy, większe ich związanie z podstawowym miejscem pracy w publicznej ochronie zdrowia". Otwarty jest też na współpracę z resortem w innych działaniach, które - jak wskazał - poprawią funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia, przyczynią się do lepszej dostępności refundowanych świadczeń zdrowotnych oraz zmian dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej za tzw. błędy medyczne.