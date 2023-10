P. Müller o ustaleniach serialu "Reset": Tusk podpisał umowę z instytucją, przed którą nasze służby powinny nas chronić

Donald Tusk wyraził zgodę na podpisanie umowy de facto z instytucją, przed którą nasze służby powinny nas chronić - powiedział w środę w Studiu PAP rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do porozumienia o współpracę między SKW i FSB z 2013 r.

Jak podał portal TVP Info, w najnowszym odcinku serialu dokumentalnego "Reset" ujawniono nieznane dotąd dokumenty, pokazujące przebieg zakulisowych rozmów między polskimi i rosyjskimi służbami, a także zgodę, jaką miał wydać ówczesny premier, szef PO Donald Tusk na współpracę między SKW a FSB.

Müller w środę w Studiu PAP odnosząc się do dokumentu ocenił, że "to niesamowite, że Donald Tusk wyraził zgodę na podpisanie umowy de facto z instytucją, przed którą nasze służby powinny nas chronić".

"Rosja była jednym z największych zagrożeń (...) wtedy to było jasne, że to jest ogromne ryzyko. Nie rozumiem tego. Ta polityka resetu z Rosją była jakimś takim, mam wrażenie, dogmatem, który Donald Tusk realizował, nie wiem, dlaczego i w każdym polu od edukacji, przez służby, gospodarkę itd. Dogmatycznie uważał, że należy z Rosją się dogadywać, choćby to nie było w interesie Polski" - powiedział.

Polityk ocenił, że przez wzgląd na zaszłości historyczne Rosjanie mają pewien wpływ na Polskę i całą Europę wschodnią. "Co jakiś czas zatrzymujemy agentów rosyjskich na terenie Polski i to niestety pokazuje, że ta działalność jest widoczna, aktywna" - dodał.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/gosc-studia-pap-piotr-muller oraz https://wideo.pap.pl/.