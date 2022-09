P. Müller: przekop Mierzei Wiślanej oraz Baltic Pipe - efektem konsekwentnej polityki rządu

Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest dowodem konsekwentnej polityki rządu w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transportowego i uniezależnianie się od Rosji - ocenił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Przypomniał też o otwarciu gazociągu Baltic Pipe, zaplanowanym na koniec września.

17 września zostanie oficjalnie otwarty kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Podczas konferencji przedstawiono postęp prac przy budowie przekopu. "Jesteśmy w 90 procentach ich zaawansowania. W tym roku nastąpi odbiór inwestycji, kanałem przepłyną pierwsze jednostki i rozpocznie się regularna żegluga do portów Zalewu Wiślanego" - mówił wiceminister.

W czwartek rzecznik rządu Piotr podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że jest to wydarzenie "bardzo ważne". Uznał je za przykład "konsekwentnej polityki w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa". "Bo to jest też w pewnym sensie uniezależnienie się od Rosji, a więc to dobra wiadomość" - ocenił.

Rzecznik rządu przypomniał też o zaplanowanym na 27 września otwarciu gazociągu Baltic Pipe. "I myślę, że nie bez powodu w tej chwili też pojawiają się próby przypisywania nam zupełnie innych zachowań, niż są w rzeczywistości. Bo te dwa wielkie projekty udowadniają, w jaki sposób my prowadziliśmy politykę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, czy bezpieczeństwo w tym wypadku transportowe - jeżeli chodzi o przekop Mierzei" - podkreślił.

