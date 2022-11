P. Müller: ustawa gazowa na przyszłotygodniowym posiedzeniu rządu

Ustawa gazowa, która zamrozi ceny w niektórych obszarach, pojawi się na przyszłotygodniowym posiedzeniu rządu - zapowiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dopracowujemy te rozwiązania - dodał.

Rzecznik rządu pytany w TVP Info o zamrożenie cen energii i gazu wskazał, że "pewne rozwiązania" w przypadku cen energii elektrycznej zostały przyjęte w ramach rozporządzenia."Natomiast jeśli chodzi o kwestie gazowe, też niebawem rozwiązanie się pojawi" - wskazał rzecznik.

Jak poinformował, nie w tym tygodniu na posiedzeniu rządu, a za tydzień zostanie przedstawiona ustawa gazowa, która "w niektórych obszarach" zamrozi ceny i wprowadzi taryfy.

"Dziś jeszcze o tym dyskutował Stały Komitet Rady Ministrów. Dopracowujemy jeszcze te rozwiązania" - powiedział Müller.

Jak poinformowała Komisja Europejska, "komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni przedstawił wytyczne dotyczące obowiązujących przepisów w dziedzinie opodatkowania energii w swoim piśmie z kwietnia 2022 r. do ministrów finansów UE". Pismo to jest publiczne i przypomina między innymi, że nowe przepisy dotyczące VAT obowiązują od 6 kwietnia 2022 r. po jednomyślnym zatwierdzeniu ich przez Radę UE (państwa członkowskie).

Nowe przepisy umożliwiły państwom członkowskim obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe potrzeby, w tym żywność. "Obecne ramy prawne nie pozwalają jednak na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo" - dodała Komisja.

"Kryzys energetyczny UE spowodowany wojną Rosji z Ukrainą i wynikający z niego wzrost inflacji wywołany cenami energii dotyka wszystkie państwa członkowskie. Komisja zajmowała się tą kwestią przez ostatni rok, a państwa członkowskie wdrożyły wiele środków w celu złagodzenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, w szczególności te najbardziej narażone. Skoordynowana reakcja UE ma zasadnicze znaczenie dla ochrony jednolitego rynku i uniknięcia dalszych rozbieżności między państwami członkowskimi. Komisja, jako strażnik Traktatów, może zawsze rozważać inicjatywy w tym kontekście" - zadeklarowała KE.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

"Na pewno będziemy wydłużać mrożenie cen gazu na określonym poziomie na cały kolejny rok dla tej samej grupy, która została objęta w tym roku, czyli wszystkie gospodarstwa domowe, szkoły, szpitale, żłobki, podmioty wrażliwe, świadczące usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe. Dla tych wszystkich podmiotów ta tarcza gazowa będzie wydłużona" - powiedziała na początku listopada minister klimatu Anna Moskwa.

