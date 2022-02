P. Nowak i H. Kowalczyk faworytami do zastąpienia T. Kościńskiego

Po tym, jak w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział daleko idące konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wdrażanie podatkowych rozwiązań „Polskiego Ładu”, po prawej stronie polskiej sceny politycznej zaczęło się szukanie winnych i sposobów uporządkowania... nieładu.

Nowy tydzień, nowe otwarcie

Cymański jest zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, więc i współpraca z wiceministrem Janem Sarnowskim oraz Piotrem Patkowskim należała do tych ściślejszych. Cymański ma o obu urzędnikach resortu finansów „jak najlepsze zdanie”.- Będzie mi nawet przykro, jeżeli Sarnowski miałby za to zapłacić dymisją czy odejściem. Jest bardzo kompetentny i świetnie zorientowany w podatkowych sprawach - dodaje, ale i podkreśla, że skoro jest wina, to i kara być musi. - Byłem przez pewien czas pracodawcą i z tego punktu widzenia uważam, że konsekwencje muszą być adekwatne do przewinienia. Myślę, że osoby, które nadzorują prace nad Polskim Ładem, mają świadomość i wiedzę, jak, kto i co miał zrobić.Decyzje o zmianach w kierownictwie Ministerstwa Finansów mają być ogłoszone na początku przyszłego tygodnia. Jeśli odejdzie Sarnowski i być może minister Tadeusz Kościński, to bardzo ważny resort może wymknąć się spod kontroli premiera Mateusza Morawieckiego.Na turbulencjach wywołanych „Polskim Ładem” może wtedy skorzystać wicepremier Jacek Sasin lub była premier - Beata Szydło.Pierwszy na fotelu szefa MF podobno widziałby Piotra Nowaka, który od niedawna szefuje Ministerstwu Rozwoju i Technologii. Była premier ma forsować kandydaturę Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, a przez lata ministra środowiska, człowieka sprawdzonego w PiS i ze sporym politycznym wsparciem Jarosława Kaczyńskiego.