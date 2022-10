P. Szrot: konflikt w RPP powinien zostać rozwiązany przez przyjęcie nowego regulaminu

Konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej jest wewnętrzny, można powiedzieć regulaminowy; powinien zostać rozwiązany przez przyjęcie nowego regulaminu rady – powiedział w niedzielę szef Gabinetu Prezydenta RP minister Paweł Szrot.

"Konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej jest wewnętrzny, można powiedzieć regulaminowy i powinien zostać rozwiązany nie na forum publicznym czy w mediach, ale powinien zostać rozwiązany przez przyjęcie nowego regulaminu rady" - powiedział w niedzielę w TVN24 prezydencki minister.

Dodał, że członkowie RPP powinni mieć dostęp do analiz przygotowywanych w NBP i dodał, że zarząd banku centralnego zapewnia, że taki dostęp mają.

"Niczemu dobremu nie służy kierowanie spraw do prokuratury, do sądów, podobnie jak przenoszenie wielkiej polityki do takiego specjalistycznego ciała administracyjnego, jakim jest RPP" - stwierdził Paweł Szrot. "Gdyby była dobra wola po obu stronach, sprawę szybko by wyjaśniono i nie byłoby żadnego problemu" - stwierdził.

Konflikt w RPP wybuchł, kiedy jeden z członków Rady powołany przez Senat, Przemysław Litwiniuk, w wywiadzie medialnym powiedział, że "członkowie RPP mają utrudnione możliwości działania, a spotkania członków Rady z analitykami NBP są możliwe tylko za zgodą dyrektor Gabinetu Prezesa NBP".

