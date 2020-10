PAA: wstępny etap dialogu regulacyjnego w sprawie reaktora BWRX-300

Złożenie dokumentów odnoszących się do potencjalnej budowy w Polsce reaktora BWRX-300 można uznać za wstępny etap dialogu regulacyjnego między organem dozoru, a inwestorem - ocenia dozór jądrowy - Państwowa Agencja Atomistyki.

Spółka Synthos Green Energy zwróciła się do PAA o pomoc w ustaleniu, co należałoby zawrzeć we wniosku do dozoru o wydanie tzw. ogólnej opinii, co do planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności. Działalność ta to budowa i eksploatacja reaktora BWRX-300. Ponieważ budowa i eksploatacja tego typu obiektów musi się odbywać pod kontrolą dozoru, w opinii dozór wskazuje ogólnie, co powinno trafić do niego do oceny i zatwierdzenia w takcie właściwego postępowania.

Dokument, który trafił do Agencji, nie stanowi wniosku o wydanie ogólnej opinii - podkreśliła PAA. "Stanowi swoisty spis treści zagadnień oraz kwestii organizacyjno-technicznych przyszłego wniosku. Spółka Synthos Green Energy przedłożyła także spis dokumentacji, która zostanie przedłożona w formie oficjalnego wniosku o wydanie opinii" - poinformowała PAP Agencja.

Agencja przypomniała, że przepisy polskiego prawa atomowego, wzorem najlepszych praktyk międzynarodowych dopuszczają możliwość dialogu wnioskodawcy z organem dozoru jądrowego jeszcze na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie administracyjne. Inwestor może więc poznać oczekiwania dozoru jeszcze przed złożeniem wniosku, np. o pozwolenie na budowę obiektu jądrowego.

Elementem takiego dialogu może być właśnie wystąpienie do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań oraz projektów dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Zgodnie z prawem atomowym, Agencja ma na wydanie opinii ogólnej pół roku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - 9 miesięcy. Jednak, ponieważ nie jest to jeszcze oficjalny wniosek o opinię, terminy te nie biegną.

Synthos Green Energy to spółka z grupy Synthos. Ten prywatny polski koncern chemiczny od roku, wraz z amerykańsko-japońską firmą GE Hitachi Nuclear Energy(GEH) bada perspektywy dla budowy w Polsce projektowanego przez GEH reaktora BWRX-300.

Dodatkowo, proces inwestycyjny i prace nad wnioskiem o opinię ogólną do PAA, wspierają fiński Fortum i amerykański Exelon. To duzi i doświadczeni operatorzy elektrowni jądrowych. Fortum eksploatuje w Finlandii elektrownię Loviisa, ma udziały w elektrowni Olkiluoto, a w Szwecji jest współwłaścicielem elektrowni Oskarsham i Forsmark. Exelon to największy operator jądrowy w USA - ma w portfelu aktywów 21 bloków.

BWRX-300 to ostatni projekt GEH. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR), które GE buduje od lat 50. Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary i moc - 300 MWe - zaliczany jest do SMR - małych reaktorów modułowych.

Ostatni przedstawiciel rodziny reaktorów energetycznych GE to budowane w Japonii ABWR z lat 90. o mocy rzędu 1300 MW. Kolejną generacją miał być uproszczony konstrukcyjnie i wyposażony w pasywne systemu bezpieczeństwa ESBWR o mocy ok. 1650 MW. Projekt ten został certyfikowany przez amerykański dozór jądrowy NRC, ale dotychczas nie zbudowano żadnego reaktora tego typu.

BWRX-300, zgodnie z zapewnieniami GEH, bazuje na certyfikowanych rozwiązaniach ESBWR, jest jeszcze bardziej uproszczony, a jednocześnie jest znacznie mniej kapitałochłonny. Dialog regulacyjny z amerykańskim dozorem NRC producent rozpoczął na początku 2020 r.

GEH deklaruje, że przy seryjnej budowie BWRX-a koszt 1 kW powinien wynosić ok 2 tys. dol., co miałoby być porównywalne z kosztami budowy i eksploatacji typowej elektrowni gazowej.

Przedsięwzięcie Synthosu i GEH nie zalicza się do Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. PPEJ w ostatniej wersji nie przewiduje bowiem zastosowania reaktorów wrzących i SMR, wskazując na technologię PWR - reaktorów wodnych ciśnieniowych. Sam Synthos podkreślał, że jest pierwszą na świecie prywatną firmą, która rozpoczęła współpracę z GEH wkwestii zastosowania BWRX-300.