PAIH: Angola to perspektywiczny rynek dla polskich firm m.in energetycznych i rolnych

Angola to perspektywiczny rynek dla polskich firm m.in. z sektora energetycznego, rolnego, IT - podkreśliła w rozmowie z PAP Wioleta Lewandowska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ekspertka liczy, że podczas lutowej misji gospodarczej nawiążą one współpracę z angolskimi partnerami z tych sektorów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przekazała PAP, że 8 lutego ma się rozpocząć misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Angoli. Wezmą w niej udział przedstawiciele branż m.in.: zielonej energii, gospodarki cyrkularnej, zarządzania odpadami i smart cities.

"Misja ma na celu rozwój polskiej branży morskiej, medycznej, IT czy gospodarowania odpadami, a wraz z nią zaproponowanie angolskim partnerom kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie elektroniki, automatyki, nawigacji morskiej oraz ofert informatycznych dla instytucji państwowych" - wyjaśniła PAP kierownik regionu Afryka i Bliski Wschód w PAIH Wioleta Lewandowska.

Według ekspertki Angola to perspektywiczny rynek dla polskich firm. "Liczmy na nawiązanie współpracy nie tylko w obszarze sektora energetycznego, ale przede wszystkim w ramach wiodących w Angoli branż, tj. rolnictwa i rybołówstwa, branży sanitarnej, ICT oraz IT" - wskazała. Dodała, że polscy przedsiębiorcy przedstawią angolskim partnerom ofertę m.in. branży rolnej oraz możliwości inwestycyjne w Polsce.

"Angola to rozwijająca się gospodarka z bogatą bazą surowców energetycznych i chłonnym rynkiem zbytu. Jest również członkiem wielu międzynarodowych organizacji o charakterze gospodarczym, ma ustabilizowaną sytuacją polityczną, a to sprzyja pogłębieniu kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami" - zaznaczyła Lewandowska. Zwróciła uwagę, że podstawą wzrostu gospodarczego Angoli jest przemysł naftowy, a ropa naftowa oraz produkty ropopochodne stanowią ok. 95 proc. eksportu kraju. W rankingu Doing Business Angola zajmuje 177. miejsce na 190 klasyfikowanych tam państw.

Polska notuje dodatni bilans handlowy z Angolą. W 2021 r. wartość naszego eksportu do Angoli wyniosła 13 mln euro, a importu - 2 mln euro. PAIH zwraca uwagę, że angolscy przedsiębiorcy zainteresowani są m.in. polskimi maszynami dla przemysłu rolno-spożywczego i meblarskiego, automatami przemysłowymi, urządzeniami pomiarowymi, sprzętem budowlanym i rolniczym.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu podkreśliła, że ułatwieniem dla prowadzenia wymiany handlowej jest preferencyjny status EBA ("wszystko oprócz broni"), który znosi cła na przywóz angolskich towarów do Unii Europejskiej.

Agencja wskazała, że jedną z czołowych polskich inwestycji w Angoli jest budowa Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe przez firmę Navimor International na zlecenie Ministerstwa Rybołówstwa Angoli. Szacunkowa wartość kontraktu to ponad 400 mln zł. Z kolei warsztaty dla angolskich urzędników zorganizowało Asseco. Polski gigant IT planuje również uczestniczyć we wdrożeniu tam nowego systemu płatności (ITS).

Organizatorami misji gospodarczej do Angoli, która potrwa do 9 lutego br. są Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

