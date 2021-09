PAIH: celem obecności Polski na Expo w Dubaju promocja gospodarki i rodzimego biznesu

Głównym celem obecności Polski na rozpoczynającej się w piątek wystawie Expo w Dubaju jest promocja gospodarki i rodzimego biznesu. W Pawilonie Polskim zaprezentowane zostaną m.in. firmy z branż o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu - przekazała PAIH.

W piątek rozpoczyna się największe wydarzenie gospodarczo-promocyjne na świecie, które potrwa do 31 marca 2022 r. Przez sześć miesięcy Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju ma odwiedzić 18 mln osób.

"Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki i rodzimego biznesu, ale nie zabraknie też prezentacji walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki" - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiada za koordynację udziału Polski w Expo.

Według PAIH przez sześć miesięcy odbędzie się blisko 1000 organizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta niemal 2,5 tys. polskich firm. Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim.

Jak przekazała Agencja, ceremonia otwarcia Pawilonu Polski rozpocznie się 1 października o godz. 12.30 czasu lokalnego (10.30 czasu polskiego). "Zainaugurowany zostanie również program wystaw czasowych. Pierwszą z nich będzie wystawa przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska: +Xylopolis. Miasto zasilane naturą+" - wskazano. W ramach wystawy zaprezentowany zostanie obraz Leona Tarasewicza o powierzchni niemal 46 m kw.

"Będziemy wzmacniać nasz wizerunek oraz promować Polskę jako bezpieczny kierunek dla inwestorów. Wystawa to szansa na pozyskanie nowych inwestycji dla naszego kraju" - podkreślił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda cytowany w informacji PAIH. Dodał, że w trakcie najbliższych sześciu miesięcy na Expo zostanie zaprezentowany "potencjał eksportowy naszych przedsiębiorców i firm". "Szczególną ich uwagę kierujemy w stronę nowych rynków na Bliskim Wschodzie i w Afryce" - wskazał.

Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jan Pawelec zwrócił uwagę, że wystawa jest okazją, by pokazać potencjał gospodarczy m.in. polskich regionów, a także różnorodną polską kulturę i wartości. "To kluczowe elementy dalszego, stabilnego rozwoju naszej gospodarki i całego kraju" - ocenił.

Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski wskazał, że w Pawilonie Polskim odwiedzający "będą mogli poznać opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości".

Jak przekazała PAIH, w Pawilonie zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia polskiej gospodarki. "W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polskim, w strefie +Poland. Spirit of ingenuity+, zaprezentowanych zostanie blisko 200 podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu" - poinformowano.

Malinowski zwrócił uwagę, że to prezentacja oparta o konkretne przykłady sukcesów z zakresu gospodarki, nauki czy kultury. "Pawilon Polski będzie w pełni dostępny dla firm. Na drugim piętrze znajduje się centrum biznesowe z salą konferencyjną oraz salonem VIP" - wskazał.

Według PAIH Pawilon Polski będzie miejscem najważniejszych wydarzeń. Województwo Podlaskie wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zapoczątkuje program regionalnych wystaw czasowych. "Najważniejszymi wydarzeniami w ramach naszej prezentacji na Expo 2020 w Dubaju będą: Dzień Polski (7.11.2021), Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021), Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022)" - zaznaczono.

Dodano, że w kolejnych sześciu miesiącach w Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną także występy aktorskie, folklorystyczne i akrobatyczne, warsztaty dla dzieci i pokazy mody. "Program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych obejmie również codzienne koncerty chopinowskie, warsztaty edukacyjne z programowania, tańca ludowego czy malowania ceramiki" - przekazano.

Według organizatorów w ciągu 182 dni trwania Expo 2020 wystawę odwiedzi 18 mln osób, które złożą 25 mln wizyt: od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez przedstawicieli biznesu, aż po turystów i mieszkańców Dubaju.

W wystawie weźmie udział 200 państw i organizacji - wśród nich Polska. Motywem przewodnim Expo w Dubaju jest hasło "Connecting minds, Creating the future - Łącząc umysły, tworzymy przyszłość". Organizatorzy kładą szczególny nacisk "na współdziałanie jako receptę na globalny kryzys spowodowany pandemią".

Areną polskiej prezentacji będzie Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m kw., z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną symbolizującą stado ptaków. Ważnym elementem ekspozycji będzie artystyczna instalacja multimedialna "Polski Stół" składająca się ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych wykonanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - we współpracy z ponad 40 instytucjami i resortami - przygotowała specjalny program gospodarczy dla przedsiębiorców. Składa się on z kilkunastu narzędzi wsparcia skierowanych do polskich firm, które chcą się rozwijać, korzystając z udziału Polski w Expo 2020.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl