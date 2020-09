PAIH: na Expo w Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są kreatywni ludzie

Na wystawie Expo w Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie: kreatywni, gościnni, wyznaczający trendy - powiedziała PAP Anna Drozd z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ekspozycja polskiego pawilonu będzie opowiadać o m.in. o tym, co wyróżnia naszą gospodarkę.

Jak wskazała Anna Drozd z zespołu EXPO 2020 Dubai, została już potwierdzona ostateczna koncepcja "ścieżki zwiedzania w Pawilonie Polski".

Wyjaśniła, że podczas światowej wystawy w Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie - "kreatywni, gościnni, pracowici, wykształceni, pełni energii i sprytu, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy". Hasło przewodnie ekspozycji to: "Poland. Creativity inspired by nature".

"Kreatywność prezentujemy jako cechę będącą źródłem naszego sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej" - powiedziała.

Według PAIH ekspozycja będzie uniwersalnym przekazem o Polsce - "zbiorem opowieści wyróżniających Polskę i Polaków - naszą gospodarkę, kulturę i wybitne osobistości". Twórcy ekspozycji Pawilonu Polska przygotowują kilkaset materiałów multimedialnych. "Polska ekspozycja niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy - dostosowujemy się do nowych okoliczności i również poprzez formę ekspozycji chcemy pokazać naszą innowacyjność i zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji, jakie stwarza pandemia COVID-19" - zaznaczyła Drozd.

Decyzją Biura Wystaw Światowych Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i potrwa od października 2021 do kwietnia 2022 roku. Celem udziału naszego kraju w wydarzeniu, to - jak podkreśla PAIH - wsparcie polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji biznesowych z partnerami na Bliskim Wschodzie oraz umocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. W przygotowania Polski do wystawy zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych i prywatnych.

"Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju traktujemy jak inwestycję, która w przyszłości przyniesie korzyści polskiej gospodarce i polskim firmom" - posumowała Drozd.