PAIH: na liberalizacji handlu UE z Wietnamem mogą zyskać branże farmaceutyczna i rolno-spożywcza

Na liberalizacji handlu z Wietnamem najwięcej mogą zyskać sektory: farmaceutyczny, rolno-spożywczy, maszynowy i motoryzacyjny. Od soboty, 1 sierpnia wchodzi w życie umowa gospodarczo-handlowa UE-Wietnam (EVFTA) - informuje w piątek Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

EVFTA otwiera przed polskim biznesem perspektywiczny, 95-milionowy azjatycki rynek - ocenia Agencja.

Jak dotąd polskimi hitami eksportowymi do Wietnamu były filety rybne, leki oraz produkty mleczarskie. Wartość sprzedaży nadwiślańskich towarów do Wietnamu sięgnęła w 2017 r. 1 mld zł, a w 2019 r. przekroczyła 1,3 mld zł.

Agencja wskazała, że Wietnam jest drugim, po Singapurze, największym partnerem handlowym UE wśród państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Wartość wymiany towarowej między UE a Wietnamem sięga niemal 50 mld euro rocznie. PAIH przypomina, że w 2019 roku Unia Europejska i Wietnam podpisały w Hanoi porozumienie o wolnym handlu (EVFTA), które docelowo zniesie ponad 99 proc. ceł na unijne i wietnamskie towary.

"Blisko połowa produktów farmaceutycznych pochodząca z UE będzie zwolniona z 8-proc. ceł zaraz po wejściu w życie umowy, reszta po 7 latach. Z kolei cła na wołowinę zostaną wyeliminowane po 3 latach, na produkty mleczarskie maksymalnie po 5 latach, a na przetwory spożywcze po upływie 7 lat. Dość mocno obciążony (stawki sięgające 48-50 proc.) handel winami i napojami spirytusowymi nie będzie podlegał opodatkowaniu po 7 latach od implementacji porozumienia. Na piwo przyjdzie pora po 10 latach. Co ważne, wraz z wejściem w życie umowy prawie wszystkie maszyny i urządzenia będą zwolnione z 35-procentowych ceł, do zera zejdzie też bagatelna, 78-procentowa stawka na samochody - wylicza, cytowany w piątkowej informacji, Piotr Harasimowicz z biura handlowego PAIH w Ho Chi Minh.

Podkreśla, że porozumienie EVFTA otwiera wietnamski rynek zamówień publicznych dla wszystkich firm z UE, w tym z Polski. "Zgodnie z zapisami umowy polscy przedsiębiorcy będą mogli przystąpić do przetargów ogłaszanych przez takie podmioty jak administracja centralna (w tym dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych), miasta Hanoi i Ho Chi Minh City oraz największe przedsiębiorstwa państwowe - wyjaśnia Harasimowicz. W jego ocenie dzięki umowie będzie łatwiejszy dostęp do wietnamskiego rynku usług pocztowych i kurierskich, bankowych i ubezpieczeniowych, a także tych związanych z transportem morskim.

PAIH informuje, że pierwszej połowie 2020 r. Wietnam odnotował wzrost 1,81 proc. wzrost PKB - najniższy od 2011 r. Rząd szacuje, że wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 3-4 proc., podczas gdy w 2019 roku wyniósł najprawdopodobniej 7 proc.

"Co ciekawe z powodu pandemii COVID-19 cena akcji i aktywów przedsiębiorstw nagle spadła, co może utorować drogę zagranicznym inwestorom do zwiększenia przejęć przedsiębiorstw krajowych. Warto zauważać, że wietnamski parlament już w lutym zagłosował za umową o ochronie inwestycji, która jest składnikiem porozumienia EVFTA" - tłumaczył szef biura PAIH w Wietnamie. Jak dodał, umowa o ochronie inwestycji przewiduje utworzenie systemu sądów inwestycyjnych z niezależnymi sędziami na czele do rozstrzygania sporów między inwestorami z państw Unii a rządem Wietnamu.

Dodał, że Agencja na bieżąco informuje przedsiębiorców o praktycznych aspektach umowy EVFTA, a jednym z narzędzi, jakie przygotowała, jest bezpłatne webinarium, które odbędzie się we wrześniu.

PAIH to instytucja doradcza wchodząca w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działa w Polsce i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Jej celem jest np. wzmacnianie rozpoznawalności polskich marek na międzynarodowych rynkach, promowanie rodzimych produktów i usług. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.