PAIH: polskie firmy mogą powalczyć o zamówienia w Niemczech

Roczna wartość zamówień publicznych w Niemczech szacowana jest na 360 mld euro, z tego potencjału mogą skorzystać także polskie firmy - przekonuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dodano, że firmy z nad Wisły mogą konkurować w budowlance czy w IT.

"Znacząca część zamówień publicznych w Niemczech dotyczy produkcji środków transportu miejskiego i kolejowego oraz branży budowlanej i IT. Wiele z nich kierowanych jest do małych i średnich przedsiębiorców - Jest zatem o co walczyć" - zachęca Łukasz Chrabański, kierownik biura PAIH we Frankfurcie nad Menem.

Kierownik dodał, że w dobie postępującego ujednolicania procedur przetargowych, europejski rynek zamówieniowy staje się bardziej dostępny dla podmiotów ze Wspólnoty. "Jednak każdy kraj ma własną specyfikę oraz wypracowane przez wiele lat zasady i schematy postępowania przy udzielaniu zamówień. Podobnie jest z Niemcami, szczególnie, że różnice mogą występować na poziomie poszczególnych landów" - wyjaśnił.

Dlatego też PAIH organizuje w czwartek (6 sierpnia) bezpłatne webinarium nt. Prawa zamówień publicznych u naszych zachodnich sąsiadów. Eksperci Agencji mają tłumaczyć m.in., jakie formalności trzeba spełnić, na co uważać przy składaniu oferty i jak z perspektywy praktyka wygląda cała procedura.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.