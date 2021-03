PAIH: polskie produkty spożywcze cieszą się zainteresowaniem w Mongolii

Polskie firmy z powodzeniem realizują plany eksportowe w Mongolii; dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim produkty spożywcze - ocenił kierownik biura PAIH w Ułan Bator, Bat-Erdene Boldbaatar.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że sektor FMCG (Fast Moving Consumer Goods - dobra szybko zbywalne - PAP) w Mongolii jest dla polskich firm "ciekawą alternatywą dla tradycyjnych, najbliższych rynków".

"Wysokie prawdopodobieństwo sukcesu potwierdzają kolejne polsko-mongolskie kontrakty biznesowe, o których PAIH na bieżąco informuje. W związku z pandemią w tym azjatyckim kraju wzrosło zapotrzebowanie na importowaną żywność, w tym warzywa czy owoce"- czytamy.

Jak dodano, polscy producenci witamin i suplementów również mają realną możliwość ekspansji.

"Polskie firmy z powodzeniem realizują plany eksportowe w Mongolii. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim produkty spożywcze. Warto dodać, że Polska jest od wielu lat drugim, największym eksporterem do Mongolii, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej" - powiedział cytowany w komunikacie Bat-Erdene Boldbaatar.

Podkreślił, że przed pandemią eksport polskich produktów osiągnął rekordowy poziom prawie 65 mln dol.

"W związku z małą bazą produkcyjną, kraj jest uzależniony od importu. Przypomnijmy, że prawie połowa populacji kraju mieszka w Ułan Bator, czyli jest to bardzo skoncentrowany rynek. To wyjątkowy kraj azjatycki, który preferuje zachodnie produkty spożywcze, a zachodnia kultura kulinarna cieszy się dużą popularnością. To naprawdę dobry kierunek dla polskich firm" - powiedział kierownik biura PAIH w Ułan Bator.

PAIH przekazał, że na lokalnym rynku umacnia się FoodCare - mija rok odkąd firma rozpoczęła współpracę z wiodącą tam siecią sklepów convenience store CU.

"Z pomocą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na mongolskie półki trafiły m.in. polskie energetyki, napoje izotoniczne i woda mineralna" - czytamy.

FoodCare to polska firma z niemal czterdziestoletnią historią. Posiada trzy fabryki, w tym jedną z najnowocześniejszych fabryk napojów w Europie. Działalność firmy rozpoczęła się od sprzedaży deserów opartych na tradycyjnych recepturach. Z czasem firma rozszerzyła portfolio m.in. o ciasta instant, polewy, kremy do wypieków, dodatki do pieczenia i galaretki. Firma produkuje także napoje energetyczne, owocowe, izotoniczne i witaminowe. Ekspansję na rynki zagraniczne FoodCare rozpoczął w 1990 roku. Eksport stał się jednym z filarów wzrostu firmy.

"Nasze produkty są obecne w ponad 60 krajach Europy, Afryki, obu Ameryk i Azji. Dzięki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z naszą ofertą mogliśmy wejść na rynek mongolski. Współpraca z CU rozpoczęła się w zeszłym, trudnym roku. Kontrakt dotyczy całego portfolio napojów. To zarówno energetyki, napoje izotoniczne, owocowe, ale też woda mineralna" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor eksportu w FoodCare Angelika Majka.

Jak podało PAIH, FMCG w Mongolii szacowany jest na ok. 1 mld dol. Główne kategorie importowanych produktów to warzywa i owoce, oleje roślinne, cukier, jaja, wieprzowina i drób, mleko w proszku, czekolada i słodycze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

"To szansa dla polskich producentów. Mongołowie kojarzą nasze produkty z wysoką, europejską jakością" - czytamy.

Eksperci PAIH wskazują, że kilka lat temu w Mongolii rozpoczęła się zmiana profilu sektora detalicznego. Duże firmy zagraniczne inwestują w nowoczesne obiekty handlowe, takie jak hipermarkety i sklepy typu convenience. W Ułan Bator działa 10 wiodących sieci super i hipermarketów, które mają ponad 100 oddziałów. Istnieje też 8 tys. małych sklepów spożywczych i ponad 130 sklepów typu convenience store.

"Drzwi na rynek Azji Środkowo-Wschodniej szeroko otworzyło m.in. organizowane przez PAIH i polskie MSZ w Ułan Bator w 2019 r. Forum Biznesu Polska-Mongolia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców i importerów. Dzięki Forum nawiązały się bardzo perspektywiczne kontakty biznesowe, a uczestnicy wyraźnie zainteresowali się polskimi produktami, szczególnie z branży spożywczo-rolnej. Dziś możemy mówić o owocnych efektach tych rozmów" - podkreślił Bat-Erdene Boldbaatar.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

