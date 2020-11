PAIH: producenci kosmetyków naturalnych mogą liczyć na większą sprzedaż na chińskim rynku

Chińczycy zwracają coraz większą uwagę na skład produktów kosmetycznych i odrzucają te oparte na syntetycznych związkach chemicznych - wskazuje Małgorzata Zawisza z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Producenci kosmetyków naturalnych mogą liczyć większą sprzedaż na chińskim rynku.

Jak wskazała we wtorkowym komentarzu Zawisza, Chiny to drugi największy po Stanach Zjednoczonych rynek zbytu dla branży kosmetycznej z blisko 13-proc. udziałem w globalnym rynku. Dodała, że łączna wartość sprzedaży detalicznej kosmetyków w Chinach sięgnęła w ubiegłym roku rekordowych 299,2 mld RMB, z czego 244,4 mld RMB stanowiły kosmetyki pielęgnacyjne, a 55,2 mld to kosmetyki kolorowe (wzrost odpowiednio 14,7 i 27,4 proc. rdr). "We wrześniu tego roku zanotowano kolejny, 16-proc. wzrost sprzedaży kosmetyków do poziomu 29,6 mld RMB" - wyliczyła.

Przypomniała, że w Chinach właśnie zakończyły się targi China International Import Expo (CIIE) - największa tego typu impreza importowa zainaugurowana w 2018 r. przez Prezydenta Chin Xi Jinpinga. "Targi odwiedziło ponad 400 tys. profesjonalnych kupujących, zaś całkowita kwota zawartych umów przekroczyła 72 mld dol." - zaznaczyła.

Na targach obecni byli światowi liderzy branży - jak Estee Lauder, Lancome, L'Oreal, Gilette czy Shiseido, ale też polskie firmy w ramach stoiska narodowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. "Zostały zaprezentowane firmy: Miraculum, Coloris, Verona, Ziaja, Phenome, Yasumi, Salvane, Jelp, Nature Queen, La Vie Skin" - wyliczyła Zawisza.

Ekspertka zwróciła uwagę, że pandemia nie pokrzyżowała organizatorom planów fizycznej organizacji targów, ale zmieniła m.in. sposoby komunikacji. "Firmy były w większości reprezentowane przez chińskich partnerów lub dystrybutorów, a duża część rozmów handlowych odbywała się online" - zaznaczyła.

Zawisza wskazała na rosnące znaczenie platform internetowych w sprzedaży kosmetyków. "2020 rok przyniósł znaczący wzrost liczby zakupów online" - przyznała. Wynika to m.in. z wygody użytkowania oraz z krótkich terminów realizacji dostaw, a także tego, jak - oceniła - że w covidowej rzeczywistości konsumenci unikają zatłoczonych miejsc i fizycznych wizyt w sklepach i centrach handlowych. "Tylko w okresie styczeń - sierpień 2020 r. sprzedaż online produktów konsumpcyjnych w Chinach wzrosła o blisko 10 proc. rdr" - powiedziała. Przypomniała, że branża kosmetyczna napędzana jest przez zakupy dokonywane głównie przez młodych ludzi, którzy w większości są aktywnymi użytkownikami internetu.

"Młodzi Chińczycy zwracają coraz większą uwagę na skład kupowanych produktów kosmetycznych i odrzucają na wstępie te oparte na syntetycznych związkach chemicznych. Tym samym producenci kosmetyków naturalnych mogą liczyć na wzrosty sprzedaży swoich produktów" - oceniła. Z trendem GoNatural - jak powiedziała - wiąże się "moda wśród chińskich konsumentów na rodzime marki oraz kosmetyki zawierające składniki tradycyjnej medycyny chińskiej", a zawartość "Chinese ingridients" staje się dużym atutem kosmetyków sprzedawanych na tamtejszym rynku.

Ekspertka wskazała na rosnącą liczbę mężczyzn świadomie dbających o urodę. "Kosmetyki tzw. man care mają wciąż zdecydowanie mniejszą sprzedaż niż kosmetyki dla kobiet, jednak najbliższa przyszłość może istotnie zmienić te proporcje" - oceniła. Według PAIH w latach 2013-2018 sprzedaż produktów kosmetycznych dla mężczyzn wzrosła o 37 proc.