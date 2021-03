PAIH: program partnerski dla firm w ramach przygotowań Polski do Expo w Dubaju

Ruszył III Program Partnerski dla polskich przedsiębiorstw w ramach przygotowań Polski do wystawy Expo w Dubaju - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Ma umożliwić promocję i ekspansję m.in. mniejszych firm na rynkach Zatoki Perskiej.

Jak wskazała w poniedziałkowej informacji prasowej PAIH, III program partnerski towarzyszący udziałowi Polski w światowej wystawie Expo w Dubaju daje firmom możliwość współpracy przy organizacji różnych inicjatyw, m.in. konferencji, seminariów, prezentacji, pokazów mody czy degustacji.

"To dla polskich firm możliwość wsparcia planów ekspansji zagranicznej, w szczególności skierowanej na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rynki krajów Zatoki Perskiej, Afryki oraz innych krajów, z których spodziewana jest największa liczba zwiedzających na Expo 2020 Dubai" - zaznaczył cytowany w informacji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Dodał, że zaangażowanie w tworzenie polskiego pawilonu czy wspólna organizacja przedsięwzięć promocyjnych "przyczynią się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia programu obecności Polski na Expo". Według niego umożliwi to budowanie wizerunku polskiej gospodarki "w oparciu o prezentację potencjału konkretnych firm".

W dwóch poprzednich edycjach programu partnerskiego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu - instytucja odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 Dubai - nawiązała współpracę z kilkudziesięcioma firmami z różnych branż.

Według prezesa PAIH Krzysztofa Dryndy program partnerski to "narzędzie wsparcia polskich firm, które wpasowuje się zarówno w potrzeby liderów polskiego biznesu, jak i mniejszych przedsiębiorstw". "Przenosimy na grunt międzynarodowej współpracy gospodarczej najlepsze praktyki współdziałania administracji z firmami" - podkreślił. Wskazał na włączenie w polskie inicjatywy na Wystawie Światowej Expo małe i średnie podmioty, "które odnalazły swoją specjalizację i dostarczają w swoich branżach usługi i produkty na światowej klasy poziomie".

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak zwrócił uwagę, że program partnerski jest pierwszą tego typu inicjatywą w całej historii udziału Polski w Wystawach Światowych. "Zainteresowanie przedsiębiorców jest całkiem spore, co pokazały dwie poprzednie edycje" - powiedział.

Jak wskazała PAIH, III program partnerski zakłada możliwość oceny zgłoszonych projektów w dziewięciu turach. Pierwsza kończy się 31 marca 2021 r., a ostatnia - podczas trwania Wystawy Światowej - 31 stycznia 2022 r.

"Program Partnerski to flagowa inicjatywa całego programu gospodarczego, który towarzyszy naszej obecności na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju" - zaznaczył Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski. Dodał, że "zbliżając się ku końcowi budowy Pawilonu Polski, widzimy, jak cenny jest wkład firm, które wzięły udział w poprzednich edycjach Programu Partnerskiego".

Program Partnerski jest jednym z działań programu gospodarczego, będącego kluczowym elementem udziału Polski w światowej wystawie w Dubaju. Oprócz niego, polscy przedsiębiorcy mogą m.in. zgłosić się do programu "Go to Brand", który daje przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację działań promocyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - przypomniała PAIH.

Jak zapowiedziała Agencja, przedsiębiorcy zostaną też zaproszeni na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, zaplanowane na 6 grudnia 2021 r. "Forum stanowi kulminacyjny moment całego programu gospodarczego, a w jego programie zaplanowano m.in. podpisanie umów dwustronnych, panele biznesowe, sesje biznesowe b2b" - wskazano.

Expo w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. Cele obecności Polski na Expo w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.