PAIH przejdzie pod skrzydła wicepremiera Jarosława Gowina?

Wedle wiarygodnych źródeł bliskie jest przejęcie bezpośredniego nadzoru nad Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Gdyby do tego doszło, oznaczałoby to dalsze skupienie instrumentów gospodarczego rozwoju w tym resorcie i umocnienie pozycji wicepremiera Jarosława Gowina.

Agencyjne zmiany

Element większej całości

Praktyki nadzorcze

Powodami może być m.in. skromna obsada owych biur, co powoduje brak długofalowego wsparcie . Faktem jest też, że pracownikom zagranicznych biur handlowych brakuje tego, czym mogą się pochwalić ich odpowiednicy w podobnych zagranicznych agencjach – statusu dyplomatycznego. W październiku ubiegłego roku PAIH i MSZ podpisały wprawdzie porozumienie, ale mowa w nim jedynie o zacieśnieniu współpracy.Agencji nie pomagały też zapewne zmiany we władzach: od września 2016 do stycznia 2019 roku szefem PAIiIZ a potem APIH był Tomasz Pisula (to za jego rządów de facto powstała większość zagranicznych biur handlowych). W styczniu 2019 podał się do dymisji - jego następca, Krzysztof Senger nie zagrzał długo miejsca w tym fotelu (był pełniącym obowiązki prezesa i przestał kierować agencją już w marcu 2019 r.). Z Agencji w podobnym okresie odszedł też m.in. wiceprezes Wojciech Fedko.Od tego czasu p.o. prezesa jest Grażyna Ciurzyńska (wcześniej dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii), która w ubiegłorocznym wywiadzie dla WNP.PL deklarowała, że w PAIH powstała nowa strategia, zakładająca m.in. zmianę modelu obsługi przedsiębiorców.Jaki miał być jej atut? Kiedyś przedsiębiorca, który chciał się pojawić czy umocnić na wielu rynkach na kilku kontynentach, musiał kontaktować się z każdym biurem osobno; otrzymywał setki informacji i w pewnej mierze sam był na siebie zdany, jeżeli chodzi o to, co ma zrobić.- Dzisiejszy model gwarantuje to, że pomagamy przedsiębiorcy i monitorujemy cały proces od pierwszego kontaktu. Moim zdaniem skuteczność działania biur jest bardzo dobra. W zeszłym roku obsłużyliśmy 18 tys. wniosków i ponad 15 tys. przedsiębiorców. Udało się podpisać 160 kontraktów eksportowych – tak efekty zmian Grażyna Ciurzyńska.To sporo, ale - biorąc pod uwagę negatywne głosy - można się zastanawiać, czy szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta...Jest jednak i druga strona medalu. Szczegółowe propozycje dotyczące nowej podległości Agencji nie są jeszcze do końca powszechnie znane, ale w skrajnym przypadku przejęcie nadzoru przez resort może oznaczać małą rewolucję.Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest bowiem elementem większej całości - Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. I ma to umocowanie ustawowe: uchwalona w lipcu 2019 r. ustawa o systemie instytucji rozwoju zalicza PAIH do grupy PFR.Przypomnijmy, że ideą Grupy PFR (chwaloną też przez przedsiębiorców) było skupienie wszelkich instytucji wsparcia przedsiębiorców (a co za tym idzie: instrumentów wsparcia) pod jednym dachem. W uproszczeniu: przedsiębiorca planujący ekspansję zagraniczną mógł niejako „jednym okienku” zapewnić sobie wsparcie ze strony PAIH, kredyt w BGK, ubezpieczenie w KUKE, a może i jakieś wsparcie finansowe ze strony Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI.W utworzonej w 2016 roku grupie PFR znalazły się BGK, KUKE, PAIiIZ (poprzedniczka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu), PARP i ARP.– Dotychczas tą działalnością zajmowało się 6 instytucji, istniało ponad 120 portali internetowych dla przedsiębiorców, a wszystko to było nadzorowane przez pięć ministerstw – mówił podczas inauguracji PFR ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki, dodając, że efektem utworzenia funduszu będzie lepsza koordynacja działań i ułatwienie dla przedsiębiorców: zamiast szukać właściwej instytucji wsparcia, będą trafiali do PFR, gdzie będą kierowani we właściwe miejsce. I dodał: – Skończyliśmy z epoką bylejakości i egoizmów w ramach różnych inwestycji rozwojowych. Stawiamy na wysoką jakość oraz uporządkowany ich nadzór pod skrzydłami PFR.– Zmiana nadzoru nie musi oznaczać generalnej zmiany sposobu obsługi klienta – ocenia jednak Andrzej Arendarski, dodając, że PAIH może pozostać w grupie PFR.Na czym by ów nadzór miał polegać? Wszak już dzisiaj z ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika, że minister właściwy do spraw gospodarki opiniuje strategię Grupy, a także przyjmuje jej sprawozdanie. Chodzi zatem zapewne o bardziej aktywną i bieżącą pieczę nad działalnością Agencji (nadzór nad PFR sprawuje premier); jak można domniemywać – także o wpływ na decyzje personalne.Patrząc z politycznego punktu widzenia: wspomniana zmiana umocniłaby pozycję Jarosława Gowina - lidera jednego z ugrupowań tworzących rządzącą koalicję. Przejęcie nadzoru nad PAIH dałoby wicepremierowi także korzyści wizerunkowe – stałby się „twarzą” naszego eksportu, nowych zagranicznych inwestycji, zagranicznych przejęć polskich firm, no i aktywności Agencji w kraju; w sumie wzmocniłoby to jego wizerunek jako sternika polskiej gospodarki.Dość wspomnieć, że do końca 2020 roku PAIH obsłużyła blisko 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość była o prawie 10 proc. wyższa w stosunku rocznym i wyniosła ponad 8,5 mld euro (tj. prawie 40 mld zł). Pod względem wartości inwestycji największymi graczami są m.in. Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Najwięcej projektów dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu (44), elektromobilności (18) i branż motoryzacyjnej oraz R&D (po 15).Warto jednak przypomnieć, że zmiany nadzorcze w przeszłości czasami nie przebiegały całkowicie bezboleśnie. Po wyborach 2019 roku trwała na przykład gorąca, zakulisowa dyskusja o tym, komu ma podlegać PFR (i poszczególne elementy tej układanki): czy stojącemu na czele ministerstwa aktywów państwowych Jackowi Sasinowi (bliższemu politycznemu zapleczu rządu), czy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ostatecznie te partię wygrał szef rządu.