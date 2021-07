PAIH: Rynek ZEA szansą dla polskich firm, m.in. informatycznych

Potencjał do zagospodarowania przez polskie firmy informatyczne na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich tkwi m.in. w usługach chmury publicznej i prywatnej - oceniła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Eksperci wskazali też na zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Jak zaznaczyła PAIH w poniedziałkowej informacji z cyklu "Poznaj rynki arabskie przed Expo 2020 Dubai", dla polskich firm zainteresowanych rynkami Afryki i Bliskiego Wschodu w perspektywie długoterminowej otwiera się nowa szansa na umocnienie obecności w regionie. Agencja wskazała w tym kontekście na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz m.in. branżę usług informatycznych (IoT, AI, Big Data, Cyber Security) - projektowania, budowania i dalszego utrzymania aplikacji oraz systemów IT, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych.

Jak zaznaczono, internet rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI) oraz analiza i agregacja danych (Big Data) są obszarami z ogromnym potencjałem do wykorzystania przez polskie firmy z sektora IT. Dodano, że nasi przedsiębiorcy mogą występować zarówno z własnymi autorskimi rozwiązaniami, jak i w partnerstwie z podmiotami lokalnymi lub międzynarodowymi. "Aby tego dokonać, fizyczna obecność na rynku ZEA jest warunkiem koniecznym, bez którego pozyskanie kontraktów w sektorze publicznym, gdzie odbywają się największe zamówienia, jest praktycznie niemożliwe" - czytamy.

Eksperci zwrócili uwagę, że potencjał wzrostowy usług z zakresu rozwoju aplikacji wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa - równie duże jest zatem zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. "Potencjał wzrostu tego segmentu potęguje fakt, że z roku na rok wzrasta liczba incydentów o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym. Rząd ZEA rezerwuje duże nakłady finansowe w celu zwalczania przestępstw w przestrzeni wirtualnej" - czytamy.

W informacji wskazano też na tzw. usługi w chmurze. "Wiodącą rolę odgrywają międzynarodowi giganci jak Amazon, Google, Microsoft, i wielkie firmy informatyczne jak Teradata czy Sas" - zaznaczono. Dodano, że potencjał do zagospodarowania przez polskie firmy informatyczne tkwi zarówno w usługach chmury publicznej, jak i prywatnej "w partnerstwie z tymi firmami w zakresie identyfikacji i oceny wymagań biznesowych, konsultacji oraz projektowania i wdrażania". Jako przykład firm działających z powodzeniem w ZEA, PAIH podała ComArch i Cliptizer.

PAIH zwróciła uwagę, że Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do czołówki najbogatszych państw świata - m.in. jako światowe centrum wymiany handlowej. "Choć głównym sektorami tamtejszej gospodarki są wciąż bankowość i turystyka, jednak to kryptowaluty i tokenizacja aktywów będą kluczem do planów podwojenia gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - wskazano.

Kierownik ZBH PAIH w Dubaju Adil Abdelwahab zaznaczył, że w najnowszej Krajowej Strategii Innowacji Ministerstwo Gospodarki ZEA przyjęło Strategię Emirates Blockchain 2021, której celem jest wykorzystanie technologii blockchain do przekształcenia połowy transakcji rządowych w platformę blockchain. "Wdrażając tę technologię, rząd ZEA spodziewa się zaoszczędzić 11 mld AED na rutynowych transakcjach i dokumentach, 398 mln na drukowaniu dokumentów i 77 mln godzin pracy w skali roku" - wskazał Adil Abdelwahab.

Według Ministerstwa Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich kryptowaluty i tokenizacja aktywów "będą kluczem do planów podwojenia gospodarki kraju, mającego ambicje zwiększania produktu krajowego brutto o 7 proc. rocznie" - dodano.

