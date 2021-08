PAIH: tylko do końca sierpnia można aplikować do European FinTech Hackcelerator 2021

Tylko do końca sierpnia br. można aplikować do programu European FinTech Hackcelerator 2021, który połączy europejskie startupy z branży green finance z rynkiem singapurskim - przypomina we wtorkowym komunikacie Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Jak wskazuje Agencja, głównym celem jest ułatwienie ekspansji startupów na rynek ASEAN, począwszy od Singapore FinTech Festival, jednego z największych wydarzeń FinTech na świecie.

Dodaje, że aplikując do programu, dwa wybrane startupy otrzymają możliwość zaprezentowania swojego biznesu przed gronem inwestorów, ekspertów i przedstawicieli korporacji podczas Singapore Fintech Festival na Global FinTech Hackcelerator Final w listopadzie 2021 roku.

Zwycięzcy europejskiej edycji otrzymają stypendium pieniężne w wysokości po 20 tys. singapurskich dol. każdy. Będą również uczestniczyć w dostosowanym programie networkingowym z ekspertami i mentorami z Singapuru w połączeniu z sześciomiesięcznym bezpłatnym dostępem do APIX Innovation Sandbox. Wybrani finaliści będą wspierani przez dwie wiodące instytucje ekosystemu: Economic Development Board Singapore oraz Block71. Dzięki tej współpracy wybrane startupy otrzymają dostęp do wsparcia soft-landingowego poprzez SG Investment Clinic oraz udział w 1-miesięcznym, intensywnym programie akceleracyjnym realizowanym przez czołowy singapurski akcelerator - podano.

"Ponadto, przedstawiciele z Europy będą mieli szansę na otrzymanie nagrody pieniężnej w wysokości do 50 tys. singapurskich dol. podczas finału Global FinTech Hackcelerator na Singapore FinTech Festival" - dodano.

Jak wskazano, wszystko to jednak dopiero pierwsze kroki w kierunku pozyskania najlepszych klientów korporacyjnych (do 200 tys. singapurskich dolarów na wdrożenie PoC) oraz współpracy z lokalnymi partnerami i prywatnymi inwestorami.

Główny organizator European FinTech Hackcelerator Maciej Majewski wskazuje, że Accelpoint już po raz drugi ma zaszczyt organizować europejską edycję Global FinTech Hackcelerator. "W 2021 roku program koncentruje się na rozwiązaniach z zakresu green finance, co bez wątpienia podkreśla istotny i odpowiedzialny kierunek rozwoju całego sektora finansowego" - podał.

Jak ocenia, europejskie startupy mają szczególnie dobrą pozycję do promowania swoich usług z zakresu zrównoważonego i zielonego finansowania. Dobrze jest myśleć o Singapurze jako o bramie do Azji, a o Singapore Fintech Festival jako o okazji do znalezienia nowych partnerów biznesowych całego świata.

PAIH wskazuje, że startupy zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą zgłaszać się do programu za pośrednictwem strony www.europefh.com. Aplikacje zamykane są 31 sierpnia. Dodano, że ze względu na globalną pandemię COVID-19, wszystkie działania w ramach programu będą odbywać się online.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Agencja jest także jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów.

