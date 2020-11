PAIH: ważna jest obecność polskich firm na azjatyckich rynkach perspektywicznych

Chcemy zmieniać dotychczasowe tendencje obecności naszych firm głównie w krajach zachodnich, ważne są dla nas rynki perspektywiczne, czyli region Azji Południowo-Wschodniej - oceniła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wymiana handlowa w tej części świata może wzrosnąć do 22 mld dol. do 2023 r.

Jak wskazała PAIH, pandemia koronawirusa pokrzyżowała realizację stacjonarnych targów i misji, nie odbyły się m.in. główne światowe targi technologiczne Hannover Messe, przełożono termin wystawy EXPO w Dubaju. Obecnie Agencja wspiera polskich eksporterów przede wszystkim poprzez wyszukiwanie "lokalnych szans eksportowych wynikających z pandemii". Jak wyjaśnili eksperci PAIH tam, gdzie łańcuchy dostaw z Chin zostały zakłócone, polscy przedsiębiorcy mają szanse na nowe kontrakty. "Mamy pierwsze efekty takiego podejścia - wysyłka polskiej żywności do Singapuru czy narzędzi budowlanych do Stanów Zjednoczonych to największe tego typu kontrakty naszych firm" - wyliczyła rzecznik prasowy PAIH Katarzyna Jedlińska.

Przy wsparciu PAIH polscy przedsiębiorcy zawarli też w czasie pandemii duży kontrakt IT w Australii. Inne przykłady to eksport produktów spożywczych - głównie mleka w proszku do Wietnamu, sprzętu sportowego na Węgry, kosmetyków do Hiszpanii i Malezji. "Łącznie takich kontraktów w tym trudnym czasie mamy niemal 200, a kolejne umowy są w toku" - mówi Jedlińska.

Agencja pracuje też nad obecnością polskich przedsiębiorców na rynkach perspektywicznych Azji Południowo-Wschodniej, np. poprzez aranżowanie spotkań online z zainteresowanymi firmami czy dostarczanie informacji o zapotrzebowaniu na konkretne produkty na danym rynku. "Chcemy odwracać dotychczasowe tendencje obecności naszych firm głównie w krajach zachodnich. Bardzo ważny jest dla nas cały region ASEAN" - zaznaczyła Jedlińska. Według PAIH prognozowana wartość wymiany handlowej między krajami z tej części świata a UE, może wzrosnąć o 22 mld dol. do końca 2023 r. "Polska może być beneficjentem tego wzrostu" - oceniła przedstawicielka PAIH.

Od początku pandemii Agencja organizuje tematyczne webinaria z udziałem przedstawicieli zagranicznych sieci handlowych, dystrybutorów czy firm zainteresowanych pozyskiwaniem dostawców z Polski. Eksperci przygotowali specjalistyczne seminaria dla przedstawicieli polskiego biznesu i lokalnych firm z różnych krajów. "Łącznie mamy już za sobą niemal 200 takich spotkań, z których skorzystało ponad 5 tys. przedsiębiorców" - powiedziała rzecznik PAIH.

W tym roku odbyło się także 20 misji gospodarczych pod patronatem PAIH - kilka w tradycyjnej formule, ale większość online. "W styczniu zorganizowaliśmy wyjazd do Japonii, gdzie zaaranżowaliśmy spotkania i rozmowy 21 polskich firm z 25 lokalnymi przedsiębiorstwami" - dodała Jedlińska. Wskazała też na misję wyjazdową do Stanów Zjednoczonych dla firm z sektora odzieży damskiej - połączoną z wizytacją targów COTERIE, spotkaniami b2b.

Z kolei podczas wirtualnych targów międzynarodowych polscy przedsiębiorcy spotykają się z potencjalnymi kontrahentami na stoiskach narodowych PAIH. W tej formule odbyły się m.in. największe targi sektora spożywczego w Ameryce Środkowej Antad & Alimentaria czy ExpoAlimentaria - jedna z najważniejszych imprez w Ameryce Łacińskiej będąca platformą spotkań kluczowych operatorów dystrybucji oraz handlu detalicznego z branży spożywczej. Inny przykład to na e-rozmowy B2B polskich przedsiębiorców z sektora samochodowego z nigeryjskimi importerami w ramach Polish Automotive Sector Virtual Meeting.

"Pracownicy PAIH są obecni w kilkudziesięciu krajach i w sytuacji ograniczonej możliwości przemieszczania się po świecie, mogą reprezentować przedsiębiorców także na targach stacjonarnych" - zaznaczyła Żukowska. Np. podczas Thaifex Annuga Asia w Tajlandii, tamtejsze biuro Agencji we współpracy z Ambasadą RP prowadziło stoisko narodowe. W trakcie szczytu na Filipinach 2020 European-Philippine Business Summit, przedstawiciele PAIH promowali z kolei polską branżę IT i szeroko rozumianą budowlankę, a na KOIMA Annual CEO Meeting and Seminars w Korei zaprezentowali produkty 30 polskich firm z branży kosmetycznej i spożywczej.

"Równolegle w ramach działań edukacyjnych dajemy firmom wiedzę na temat poszczególnych rynków, kwestii dot. formalnych różnic legislacyjnych i kulturowych" - wskazała Jedlińska. Agencja opracowała m.in. kilkadziesiąt alertów rynkowych dla przedsiębiorców, w których informuje o szansach i zagrożeniach związanych z pandemią na światowych rynkach. "W ramach wsparcia dla polskiego biznesu za granicą oraz inwestycji zagranicznych w Polsce prowadzimy też weryfikację kontrahentów, bo widzimy, że rośnie liczba nieuczciwych praktyk i wyłudzeń; uczestniczymy w negocjacjach z lokalną administracją, włączamy się w rozwiązywanie problemów logistycznych" - podsumowała.