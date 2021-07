PAIH: współpraca z Egiptem szansą dla polskich firm rolno-spożywczych, motoryzacyjnych, budowlanych

Współpraca z Egiptem jest szansą dla polskich przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki - stwierdziła w czwartek Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Oceniła, że największy potencjał mają sektory m.in. rolno-spożywczy, motoryzacyjny i budowlany.

Agencja zachęca rodzimych eksporterów "do podboju odległych rynków" - m.in. w ramach cyklu wydarzeń online dla przedsiębiorców planujących eksport swoich towarów i usług do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz firm planujących nawiązanie relacji biznesowych z partnerami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej podczas Expo 2020 w Dubaju.

Jak oceniła w czwartkowej informacji PAIH, współpraca z Egiptem "to szansa dla polskich przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w tej części świata".

"Wzrost dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem notowany jest od kilku lat. Rok 2019 był pod tym względem najlepszy - łączna wartość wymiany handlowej wyniosła wówczas ponad 600 mln euro." - wskazał, cytowany w informacji, Jacek Grad, starszy konsultant z Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przyznał, że Covid-19 pokrzyżował inwestycyjne plany, ale na tle innych krajów zarówno gospodarka Polski jak i Egiptu nie ucierpiały w takim stopniu, jak wcześniej przypuszczano. Według eksperta spodziewany jest "powrót pozytywnego trendu wzrostowego".

Egipt, jak podkreśliła PAIH, jest najludniejszym krajem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 3. największą gospodarką w Afryce. Według raportu World Economic Outlook The Great Lockdown jest jedynym krajem w regionie, który w 2020 r. nie odnotował spadku, a wzrost PKB na poziomie 2 proc. "Od kilku lat Egipt pozostaje największym odbiorcą inwestycji zagranicznych w Afryce. To rynek chłonny, nienasycony, wciąż rozwijający się, z dużą liczbą potencjalnych konsumentów" - wskazano.

Według PAIH na egipskim rynku działa obecnie ponad sto polskich przedsiębiorstw, najwięcej w sektorze usług, turystyki i nieruchomości. "Wśród hitów eksportowych w 2020 roku wymienia się: pojazdy drogowe, warzywa i owoce, maszyny elektryczne i aparaty, wyroby metalowe czy produkty papiernicze" - czytamy.

W opinii Agencji do czołowych branż, będących jednocześnie szansą eksportową dla polskich firm należą sektory: rolno-spożywczy, motoryzacyjny, budowlany i IT/ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

"Egipt ma w regionie strategiczną pozycję. Leży na styku kontynentów afrykańskiego i azjatyckiego oraz sprawuje kontrolę nad Kanałem Sueskim, przez który przepływa 10 proc. światowego handlu morskiego" - napisano. Wskazano też na dobrze rozwiniętą infrastrukturę: 20 lotnisk (w tym 11 międzynarodowych), 15 portów morskich, rozbudowaną sieć dróg (188 247 km) i kolei (9570 km). "Osiem umów o wolnym handlu daje dostęp do 2 mld konsumentów w 54 krajach a przede wszystkim najbliższych krajów afrykańskich i arabskich" - dodano.

PAIH podkreśliła, że dla polskich firm zainteresowanych "rynkami Afryki i Bliskiego Wschodu w perspektywie długoterminowej otwiera się zupełnie nowa szansa na umocnienie swojej obecności w tym regionie". Przypomniano, że podczas misji gospodarczej do Egiptu, zorganizowanej na początku czerwca przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy z Suez Canal Economic Zone.

Efektem współpracy ma być Polski Park Przemysłowy w Egipcie. Strefa zapewni polskim inwestorom specjalne warunki. "Zachęty obejmują m.in.: 50 procent zwolnienia z podatków od kosztów inwestycji, brak ograniczeń co do narodowości udziałowców, swobodę wyboru formy prawnej czy też zwolnienia z opłat celnych i podatku VAT" - przypomniano.

Jak zaznaczono, na początku 2016 r. Egipt ogłosił krajowy program rozwoju pod nazwą Egypt Vision 2030 opierając jego założenia o Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ. W tym samym roku wprowadził VAT oraz ogłosił uwolnienie egipskiego funta, który wcześniej był powiązany z amerykańskim dolarem. Spowodowało to gwałtowną dewaluację egipskiego funta z poziomu 8,85 EGP do 18 EGP za 1 USD. "Od tego czasu kurs nieznacznie się umacnia i od poł. 2020 r. utrzymuje się poniżej 16 EGP za 1 USD. W 2017 roku władze uchwaliły nowe prawo inwestycyjne ustanawiając one-stop-shop na poziomie General Authority for Free Zones and Investment" - wymieniono.

Eksperci PAIH zauważyli, że Egipt silnie stawia na rozwój i ochronę produkcji lokalnej. "Z tego względu procedury importowe nie należą do najłatwiejszych, ale promowane są inwestycje" - zaznaczają i zachęcają do kontaktowania się z Agencją przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w Polskim Parku Przemysłowym w Egipcie, jak też na rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu.

