PAK o Polskiej Polityce Przemysłowej: jednym z celów budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego

Bardziej efektywne wykorzystanie danych satelitarnych i budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego to jedne z głównych założeń Polskiej Polityki Przemysłowej w zakresie rozwoju sektora kosmicznego - poinformowała w piątek Polska Agencja Kosmiczna POLSA.

Jak wskazano w piątkowej informacji Agencji, sektor kosmiczny w Polsce to ok. 100 podmiotów zajmujących się m.in. oprogramowaniem naziemnym oraz stosowanym w przestrzeni kosmicznej, mechaniką precyzyjną, rozwiązaniami robotycznymi, optyką, optoelektroniką czy obserwacją Ziemi i przestrzeni kosmicznej oraz awioniką. "W całym kraju 262 podmioty zajmują się produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. Pracuje w nich ok. 20 tys. osób" - czytamy.

POLSA zwróciła uwagę, że głównymi założeniami zaprezentowanej w środę przez premiera Jarosława Gowina Polskiej Polityki Przemysłowej w zakresie rozwoju sektora kosmicznego są: "bardziej efektywne wykorzystanie danych satelitarnych, budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych".

"Jednym z głównych wyzwań polskiej branży kosmicznej jest szersze włączanie się w międzynarodowe łańcuchy dostaw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stają się istotnym graczem w sektorze" - zaznaczył cytowany w informacji prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Szef Agencji podkreślił, że rozwój technologii i miniaturyzacja systemów pozwalają firmom tworzyć instrumenty dostarczające istotne dla gospodarki i nauki dane. Jego zdaniem szansą dla sektora jest rozwój New Space oraz nowych technologii, dostępność krajowych i unijnych funduszy oraz wysoka jakość polskiego kształcenia w obszarze nauk technicznych.

W przedstawionym dokumencie wskazano, iż istotne jest też "stworzenie odpowiednich warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy zaawansowaną technologicznie i procesowo polską branżą lotniczą a branżą kosmiczną", co według Agencji może się przyczynić do zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych projektach badawczych oraz stworzyć odpowiednie zaplecze przemysłowe.

"Poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, ulgi podatkowe na B+R oraz stymulowanie popytu sektora publicznego nastąpi rozwój technologii gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych cyfrowych pochodzących z obserwacji Ziemi" - wskazano.

Odnosząc się do kwestii budowy systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz finansowania prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie kluczowych technologii stwierdzono, że istotna jest "synergia przemysłu kosmicznego i obronnego, bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, od których zależy nie tylko powodzenie działalności naukowej, gospodarczej, ale i bezpieczeństwo pracowników i klientów".

Wskazano także konieczność zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, gotowych do podjęcia pracy w branży lotniczo-kosmicznej. "Ma w tym pomóc rozwój szkolnictwa branżowego, kształcenia dualnego oraz kierunki zamawiane, zgodne z potrzebami sektora" - wyjaśniono.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. PAK współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

POLSA prowadzi projekty zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, m.in. krajowy system świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej oraz program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, m.in. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Nowa Polityka Przemysłowa Polski to strategiczna wizja rozwoju polskiego przemysłu, która została wypracowana przez MRPiT przy udziale środowisk branżowych i eksperckich. Celem programu jest uodpornienie przemysłu na kryzysy i wzmocnienie polskiego eksportu oraz skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach. Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów, kontrakty branżowe, polityka zakupowa, agendy badawcze i sektorowe programy B+R.

