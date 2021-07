Pakiet VAT e-commerce już działa. "Paczki z Chin będą droższe, bo droższe być powinny"

Pakiet VAT e-commerce obowiązuje w naszym kraju od 1 lipca 2020 roku. Unijne przepisy mają na celu uszczelnienie poboru tego podatku w sektorze handlu elektronicznego i imporcie tzw. małych przesyłek do UE. Według resortu finansów, rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce ułatwią rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii.

Radosław Kaczmarek zwraca też uwagę na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym i na jakość kupowanych towarów.- Mamy dostęp do ogromnej bazy produktów, ale jednak w większości są to rzeczy drobne, tanie, kupowane impulsowo i na chwilę. Łatwa dostępność i niska cena powodują, że też łatwo sobie na nie pozwolić, a potem wyrzucić... Jesteśmy zaś w momencie, w którym konsumpcja powinna być bardziej odpowiedzialna i lokalna. Uczciwie trzeba przyznać, że produkty z Chin są coraz lepszej jakości, jednak często nie odpowiadają one temu, do czego przyzwyczaiły nas europejskie normy.Dużym problemem pozostaje też to, jak powstają te produkty w Chinach: w warunkach nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego, bywa - pracy przymusowej w fabrykach, niedotrzymywania standardów pracy.Polski i europejski e-commerce powinien głośniej mówić o tych sprawach, nie bać się lobbować za mocniejszymi regulacjami - wskazuje menedżer. I dodaje, że przykład obowiązujących przez lata przepisów ukazuje słabość zarówno UE oraz Polski. Ekspansja państw pozaunijnych trwa już bowiem długo, a reakcja, jak w wielu innych przypadkach, jest spóźniona i niezbyt mocna, nierzadko nieskutecznie chroniąca unijne rynki.- Tak jakby Polska i Europa nie dostrzegały, że z Chinami trzeba handlować, ale nie oznacza to, że nie można stawiać twardych warunków - kwituje Radosław Kaczmarek.