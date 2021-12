Pakiet ważnych tematów. Powstaje agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wydarzenie w kwietniu, ale rzeczowy dialog rozpoczął się już teraz. Najważniejsze nurty tematyczne kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) oraz rekomendacje dotyczące rosnącej roli tej ważnej debaty były przedmiotem spotkania Rady EEC.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej nauki

Więcej energii

Kongres od lat buduje swoją pozycję i, jako jedno z nielicznych tego typu wydarzeń, poddaje się dorocznej ocenie uczestników. Wśród czynników, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie, są te związane z jego merytoryczną stroną (interesujące opinie, tematyka wystąpień i debat możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce). Merytoryczny aspekty wydarzenia uczestnicy XIII edycji w 2021 r. ocenili na 8,3 w 10-stopniowej skali (BCMM - Badania Marketingowe). Bogata, zróżnicowana i powstała na fundamencie dialogu agenda przyczynia się znacząco do tak wysokiej oceny.Kongres ze względu na swój zasięg oddziaływania przyciąga zewnętrzne inicjatywy, nawiązuje partnerskie współprace. W roku 2022 nowym wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie Europejskie Forum Młodych Liderów.- Cieszę się, że temat nauki znalazł się tak wysoko w agendzie - stwierdziła Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - To zbiega się z nadaniem Katowicom tytułu Europejskiej Stolicy Nauki. Nauka to motor rozwoju regionu i kraju. Poprzez naukę można zmieniać gospodarkę.Jej zdaniem potrzebujemy debaty, jak kształcić liderów, pokazania, że nauka integruje się z biznesem, stając się kategorią gospodarczą.Konieczność przygotowania kadr dla przemysłu przyszłości, także w ramach tzw. cyfrowego uniwersytetu podkreślał Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.- Uczelnie powinny być ośrodkami „maszynami transformacji” - stwierdził Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślał, że przyszłością uczelni jest rola publicznych think tanków, gdzie obywatel może zadać pytanie i uzyskać najlepsze z możliwych pytań.- Wstępny zakres tematyczny to bogaty zasób - ocenił agendę Kongresu Koziołek. - Jeśli to uda się zrealizować - jeszcze z konkluzjami - to będzie imponujące .Wiele uwag odnosiło się do konkretnych fragmentów agendy, w której współtworzenie członkowie Rady żywo się angażują.- Sugerowałbym, by inwestycje potraktować szeroko. To obszar wielu wyzwań związanych z cenami wykonawstwa, konkurencyjnością - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - W perspektywie 2-3 lat tempo rozwoju polskiej gospodarki zależy od tego, czy uda się uruchomić silnik inwestycji.Jerzy Polaczek, poseł, były minister transportu, zwrócił uwagę na konsekwencje zmian w globalnych łańcuchach dostaw. To jeden z głównych nurtów tematycznych Kongresu,- Szansą dla polskiego sektora transportu drogowego przy rosnących kosztach transportu morskiego i kolejowego może okazać się operowanie między Azją i Europą - zaznaczył Polaczek.- Wiele dzieje się w lotnictwie - zauważył Artur Tomasik, szef Związku Regionalnych Portów Lotniczych. - Ważne, byśmy rozmawiali o tym - także w kontekście realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. A jeszcze właściwsze byłoby porozmawianie o lotnictwie za 10-20 lat. O cargo, o niskoemisyjnych napędach, nowych samolotach, roli hubów, jak zmieni się lotnictwo w Europie, gdzie będzie ono konkurować z koleją.Konsekwencje polityki energetyczno-klimatycznej dla europejskiej i polskiej gospodarki podkreślał Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. - To segment rozbudowany w agendzie - zauważył. - Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego będzie powodem zmian w polityce energetycznej wielu krajów Europy, gdzie gaz uważano za źródło stabilizujące Źródła odnawialne w systemie wywołują potrzebę generacji równoważącej ich niestabilność i zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne. Tu duża jest potencjalna rola polityki jądrowej.Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej postulował, by wzmocnić Kongres projektami KSSE związanymi ze współpracą KSSE z inwestorami z Brazylii, Egiptu, Korei. Inwestycje, ale także handel międzynarodowy i geopolityka to od lat mocny i różnorodny segment kongresowej agendy.- Lokalny kontekst, jaki polskie firmy mogą wnieść do zielonej transformacji - taki temat zaproponował Tomasz Wolanowski, prezes ABB w Polsce. - Moglibyśmy zmienić narrację wokół zielonej transformacji, by nie mówić o niej tylko jako koszcie, lecz także o tym, że tworzy ona wartościowe, przyszłościowe miejsca pracy.Więcej o Europejskim Kongresie Gospdarczym można dowiedzieć się na eecpoland.eu * * *Wkrótce EEC Trends - kolejny kamień milowy w drodze do kwietniowego Kongresu. To rodzaj merytorycznego preludium EEC w formule jednodniowego spotkania z bogatym programem obejmującym najważniejsze wątki EEC. EEC Trends zaplanowano na 20 stycznia 2022 r.Czytaj więcej: Nasza styczniowa konferencja tuż za progiem. Przybywa ciekawych gości