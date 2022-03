PAN: Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem naukowym

Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem naukowym – powiedział PAP p.o. dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie Mateusz Białas. Współpraca polegała do tej pory głównie na wymianie akademickiej, nie tylko instytutów, ale również uczelni – dodał.

Przedstawicielstwo PAN w Kijowie to najmłodsza tego typu jednostka Polskiej Akademii Nauk (PAN), która działa od 2013 r. Podobne stacje zagraniczne PAN są w Rzymie, Wiedniu, Berlinie, Brukseli i w Paryżu.

"Ukraina jest dla nas bardzo ważnym partnerem naukowym. Współpracujemy nie tylko z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (NANU), ale też z wieloma uniwersytetami w Ukrainie, we wszystkich regionach tego kraju" - powiedział PAP p.o. dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie Mateusz Białas.

Od wiosny 2020r., w związku z pandemią, przedstawicielstwo działa w formie zdalnej. Jak przekazał PAP Białas, w związku z tym organizowano wydarzenia w formie online, a tylko pojedyncze stacjonarnie.

"Planowaliśmy powrót z pozostałym stacjonarnymi wydarzeniami, ale te uniemożliwiła nam agresja Rosji" - przekazał.

Białas stwierdził, że intensywna współpraca PAN z jej ukraińskim odpowiednikiem odbywa się w dziedzinach nauk humanistycznych i ścisłych. Polegała ona do tej pory głównie na wymianie akademickiej, nie tylko z instytutami, ale również z uczelniami.

Wskazał na bardzo aktywną działalność Instytutu Slawistyki i Instytutu Archeologii i Etnologii. Ten ostatni jeszcze w 2021 r. przeprowadził wykopaliska w starożytnej Olbii, w okolicach Mikołajowa i Odessy.

"Zainteresowanie współpracą z Ukrainą było to tej pory ogromne i cały czas wzrastało. Wyrazem tego był fakt, że w 2021 r. prezes PAN prof. Jerzy Duszyński dwukrotnie odbył wizytę w Ukrainie, gdzie rozmawiał z kierownictwem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy n temat rozwoju i pogłębienia współpracy" - zaznaczył.

Do rozpoczęcia wojny w instytutach PAN pracowało ponad 100 naukowców z Ukrainy. Białas dodał, że liczba te będzie wzrastała, bo PAN uruchomiła program pomocy dla ukraińskich badaczy. Do tej pory zakwalifikowało się do niego 70 osób, które będą zatrudnione w instytutach PAN na trzy miesiące.

Z informacji przekazanych przez PAN wynika, że do tej pory z ponad 70 instytutów PAN ponad 40 blisko współpracowało z partnerami z Ukrainy. Współpracę prowadziły też grupy doradcze ds. COVID-19 przy prezesie PAN i NANU.

