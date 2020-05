Pandemia i gospodarka. Spokojnie, w bankowości armagedonu nie będzie

Banki są barometrem gospodarki. Jeśli będzie mniej przelewów, mniej przetargów, mniej gwarancji i mniej wymiany zagranicznej, to bankom naturalnie spadną przychody. Dla sektora bankowego trudne może być 12, a może nawet 24 miesiące, ale nie spodziewają się armagedonu - to konkluzje z debaty "Utrzymać płynność. Finanse w czasie burzy" w trakcie EEC Online.

Kluczowe będą nadchodzące miesiące

Banki, tym razem, są zdrowe

Pandemia koronawirusa odbije się jednak negatywnie na bankach.- Na pewno spadek stop procentowych i rosnące ryzyko wpłynie na wyniki banków. Przypomnę, że jeszcze dwa miesiące temu wszyscy byliśmy w sytuacji, gdzie mieliśmy ambitne budżety, oczekiwaliśmy wzrostu i bardzo pozytywnie patrzyliśmy naprzód. Dzisiaj wielu analityków spodziewa się, że banki w średnim horyzoncie należeć będą do tych podmiotów, które najmocniej ucierpią przez Covid-19 – mówił Jerzy Śledziewski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska.Zwracał też uwagę, że stopy procentowe spadły bardzo nisko, więc banki na rachunkach bieżących zarabiają bardzo mało. Po stronie kredytowej na pewno widoczny będzie mniejszy popyt - i spadnie pula udzielanych kredytów.A zagrożenie "złymi kredytami"? - Jest grupa klientów, których sytuacja na początku dotknęła, ale dla zdecydowanej większości bardzo istotne będą nadchodzące miesiące – prognozował w czasie debaty Jerzy Śledziewski.Sporo obserwatorów i uczestników życia gospodarczego niepokoi się o pozycję samych banków i ich stabilność w czasie pandemicznych i popandemicznych zawirowań.- W tym kryzysie niezwykle istotne jest to, że banki są bardzo zdrowe i są bardzo dobrze skapitalizowane. Nie ma ryzyka, że banki "zarażą" sektor realnej gospodarki – zapewniał i uspokajał Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank.Przyznał, że obniżki stop procentowych będą dla banków kosztowne.- Trzeba też pamiętać, że banki są barometrem gospodarki. Jeśli będzie mniej przelewów, mniej przetargów, mniej gwarancji i mniej wymiany zagranicznej, to bankom naturalnie spadną przychody. Po tym, co śledzimy i co podają analitycy, dla banków rok czy dwa lata będę trudne, ale nie spodziewamy się armagedonu – dodał Adam Pers.Jeżeli banki stracą ok. 3-5-10 proc. proc przychodów - nie zachwieje to rynkiem. A perspektywy? Jeżeli wychodzenie z kryzysu przybierze kształt litery U, tu już trzeci kwartał 2020 r. cechować będzie pozytywna dynamikę (w porównaniu z kwartałem wcześniejszym ).