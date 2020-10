Pandemia i lockdown pogorszyły sytuację firm czekających na sądowe rozstrzygnięcie

Od kilku miesięcy do nawet dwóch lat czeka się w sądach powszechnych na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Oczekiwanie na wyrok w sprawach gospodarczych to średnio kolejnych 15 miesięcy i to tylko w pierwszej instancji. Co oznacza, że spory pomiędzy przedsiębiorcami - zwłaszcza te duże i skomplikowane - przez wszystkie instancje nierzadko przechodzą latami. Zdarza się więc, że sędziowie wydają wyrok, gdy firma już nie istnieje, a zaskarżona do sądu uchwała dotycząca połączenia spółek po latach sądowej batalii, nawet wygranej, jest już nie do odkręcenia. Sytuację przedsiębiorców oczekujących na sądowe rozstrzygnięcie jeszcze bardziej pogorszyły pandemia i lockdown.

Pandemia i lockdown pogorszyły sytuację przedsiębiorców oczekujących na wyroki sądów.

Na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy czeka się nawet dwa lata, a wyrok w sprawach gospodarczych, tylko w pierwszej instancji, zapada średnio po 15 miesiącach.

Teoretycy i praktycy arbitrażu - przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie pracują nad projektem przepisów dot. rozwiązywania tzw. sporów uchwałowych.

Atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być przeniesienie sporu do arbitrażu, zwłaszcza w dużych i skomplikowanych sprawach gospodarczych, będących na wczesnym etapie postępowania. To także rozwiązanie korzystne dla samych sądów - uwolniłoby bowiem czas i zasoby do szybszego rozstrzygania spraw, które pozostaną w sądach po­wszechnych. Arbitraż umożliwia bowiem koncentrację rozpra­wy, wyznaczenie terminu posiedzenia niedługo po wymianie pism i przesłu­chanie świadków, biegłych oraz stron przez kilka następujących po sobie dni.



Wkrótce to rozwiązanie może stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla biznesu. A wszystko dzięki toczącym się w środowisku arbitrażowym pracom nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Okrągły stół, którego głównym celem jest rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce, zwołał właśnie Sąd Arbitrażowy przy KIG. Zasiądą przy nim teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie.

Czytaj też: Sądy arbitrażowe w dobie pandemii pracują online



Inicjatywa SA KIG jest wynikiem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która weszła w życie we wrześniu ub. roku. Nowelizacja daje silny impuls do umocnienia polskiego arbitrażu, znosi bowiem wątpliwości, które mogły pojawiać się po stronie przedsiębiorców przy dokonywaniu zapisów na sądy polubowne. Wprowadzone zmiany rozwiązują najistotniejsze problemy w debacie nad arbitrażowością sporów uchwałowych.



Od chwili wejścia w życie nowelizacji w Sądzie Arbitrażowym przy KIG toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. W tym celu w SA KIG powstał projekt regulaminu dodatkowego dotyczącego sporów uchwałowych. Od czerwca br. Sąd prowadzi szerokie konsultacje tego dokumentu.



- Jesteśmy zdania, że sukces powyższej inicjatywy – a także szerzej przyszłość arbitrażu korporacyjnego w Polsce – zależy od współpracy różnych środowisk prawniczych,

w szczególności środowiska arbitrażowego z prawnikami wyspecjalizowanymi w prawie spółek oraz z sędziami. Wierzymy, że pomocna w rozwoju arbitrażu korporacyjnego będzie międzyśrodowiskowa debata na temat nowelizacji prawa arbitrażowego w Polsce, połączona z dyskusją nad opublikowanym przez SA KIG projektem – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.