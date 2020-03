Pandemia koronawirusa bije w gospodarki. Najważniejsze utrzymać płynność finansową firm

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o podjęciu radykalnych kroków. W ramach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, polskie władze wprowadziły pełne kontrole na wszystkich polskich granicach, tymczasowy zakaz wjazdu do Polski obejmuje cudzoziemców. Działalność zawiesić musiały restauracje, puby, kluby, bary. Pandemia koronawirusa to coraz poważniejsze straty dla wszystkich gospodarek. Jak przekonuje główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak, teraz najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej firm.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w niedzielę, 15 marca w Polsce w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosiła 119. Trzy osoby zmarły. Przeprowadzono 6 tys. testów.

Od północy, 15 marca wprowadzony został zakaz dla międzynarodowych lotów pasażerów z wyjątkiem lotów samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera. Przywrócona została kontrola graniczna osób na granicy państwowej z krajami członkowskimi UE: Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą. Nastąpiło zamknięcie kin, obiektów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness.

Piotr Bujak, pytany o to, jak duże będą starty, ocenił, że to zależy od tego, ile epidemia potrawa czy będą to 2-3 miesiące, czy dwa kwartały.

Jak zaznaczył główny ekonomista PKO BP, szerząca się epidemia uderza we wszystkie gospodarki świata, w tym i polską.

Piotr Bujak podkreślił, że "teraz najważniejsze to utrzymać płynność firm, bo to one są na pierwszej linii". Zdaniem ekonomisty "jedno jest pewne - przedsiębiorcy będą potrzebować wsparcia". Jak przypomniał, rząd i Narodowy Bank Polski już złożyły w tej sprawie deklaracje.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm, który przewiduje, m.in. ulgi w należnościach, w tym płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, a także dopłaty do kredytów.



Jednocześnie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zwiększającego gwarancje BGK de minimis dla firm do 80 proc. kwoty kredytu. Obecnie poziom gwarancji wynosi 60 proc.

Finanse publiczne stabilne

W piątek minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał, że finanse publiczne są stabilne, a resort finansów ma duże pole do działania.

- Mamy stabilność finansów publicznych i stabilność w systemie bankowym - oświadczył Kościński na konferencji prasowej.



Jak dodał, spotkał się ze środowiskiem bankowym i prezesi banków zapewnili go, iż sytuacja jest normalna, systemy bankowe działają normalnie, normalnie odbywa się także obrót bankowy.



Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła, że "pieniędzy w bankomatach nie zabraknie" i dodała: "ze względów higienicznych rekomendujemy płatności bezgotówkowe".



Także w piątek prezes NBP prof. Adam Glapiński poinformował, że zaproponuje Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP. Jego zdaniem RPP powinna już teraz wesprzeć gospodarkę.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 111 osób, z których trzy zmarły. Pierwszy przypadek w kraju potwierdzono 4 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.



