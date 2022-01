Pandemia pokazała, co znaczy dostawca w dalekim kraju

– Wiele firm w ostatnich 2 latach podejmuje strategicznie kwestię przenoszenia produkcji bądź jej części do regionów bliższych finalnemu konsumentowi. To bardzo trudny temat, wymagający głębokiej analizy i myślenia w zdecydowanie dłuższej perspektywie – wskazuje w rozmowie z nami Błażej Sroka, członek zarządu Grupy Amica ds. zakupu towarów i logistyki. Opowiada też, jak konkretnie jego firma zareagowała na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

W kwestii całego łańcucha dostaw pierwszym i podstawowym krokiem, jaki podjęliśmy, była intensyfikacja merytorycznej komunikacji z wszystkimi interesariuszami.Zdajemy sobie sprawę z roli i wagi cyfryzacji. Grupa Amica już od dłuższego czasu inwestuje w digitalizację i narzędzia IT zapewniające online „tracking” całego łańcucha, począwszy od gotowości towaru, załadunku do końcowej dostawy do magazynu.Zwiększyło to znacznie widoczność przesyłek i możliwość reakcji, a pamiętajmy, że w obecnym świecie elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki pozostaje kluczowe. Prowadziło to - w wielu przypadkach - do organizowania alternatywnych metod transportowych, włączając w to również zmiany INCOTERMS.- Zamierzamy prowadzić dalsze inwestycje w systemy IT, systemy predykcji i zarządzania ryzykiem, jak również rozwijać potencjał naszych pracowników.Podtrzymujemy nieustanne poszukiwania alternatyw logistycznych i produkcyjnych, które są wpisane w DNA działu logistyki i zakupów.Zwiększamy również integrację części procesów logistycznych w grupie, umożliwiając bardziej efektywny wpływ na naszych przewoźników i dostawców, dążąc do najbardziej efektywnego wypracowania modelu, tzn. „controling tower” dla całego procesu logistycznego.- Były to głównie inwestycje w IT i zespół pracowników. Mieliśmy również „okresowe inwestycje” w dodatkowe powierzchnie magazynowe.- Warto zauważyć, że aż 90 proc. towarów na całym świecie jest wysyłanych drogą morską. Jak dotychczas „element wysyłki” w całkowitym koszcie towaru stanowił relatywnie niewielki procent, drastycznie rosnące koszty transportu globalnie dla wielu towarów zmieniły już jednak znacząco tę perspektywę. Przyczyniają się też do galopującej inflacji.W najbliższym czasie nie spodziewamy się także poprawy OTIF-u u naszych przewoźników morskich, który aktualnie jest na historycznie najniższych poziomach, oscylujących w granicach 20-40 proc., co prowadzić będzie do dalszych opóźnień w dostawach przy jednocześnie wysokich kosztach transportu i magazynowania…W takich warunkach szczególnie ważna staje się praca nad prognozowaniem popytu, zwiększaniem efektywności łańcucha dostaw i - w konsekwencji - nad kreowaniem „zdrowej” dostępności towarów oraz komponentów do sprzedaży i produkcji.- Spodziewam się, że rok 2022 będzie równie trudny dla biznesu, jak 2021. Wciąż zauważalny jest duży popyt w USA, a w mniejszym stopniu – także w Europie – przy jednocześnie zmniejszonym eksporcie z tych regionów, który (według statystyk) spadł do poziomów z 2019 r.Znacznie większy popyt w USA spowodował ogromną presję na infrastrukturę portową i transport lądowy. Spadek eksportu powoduje zaś duże niedopasowanie w dostępności kontenerów w miejscach, gdzie są potrzebne.Należy pamiętać o nadchodzących rozmowach z międzynarodowym związkiem dokerów, które – podczas ostatniego cyklu w 2014 i 2015 roku – doprowadziły do poważnych opóźnień i zakłóceń w pracy.Widzimy również zaostrzenie wymagań klimatycznych, które najprawdopodobniej wpłyną dodatkowo na wzrost kosztów transportu.Nadal utrzymują się ograniczenia transportowe związane z pandemią, a ryzyko ich wzrostu narasta. W związku z bardzo restrykcyjną polityką przeciwko covidowi w Chinach wciąż istnieje bardzo duże ryzyko opóźnień i przestojów w tym kraju. Widoczne są wyraźne redukcje liczby pracowników (kierowcy ciężarówek), znaczący spadek liczby pracowników w portach, między innymi kierowców dźwigów.Wszystko to ma dosyć negatywny wpływ na terminowość w łańcuchu dostaw. I, niestety, nie spodziewam się znaczącej poprawy tego stanu w 2022.Rok 2021 pokazał jednak, że efektywne organizacje, do których zaliczam także Grupę Amica, potrafią – nawet w tak niesprzyjającym otoczeniu – sprawnie obsługiwać klientów, dbać o pracowników i przynosić istotną wartość dla akcjonariuszy.- Wiele firm w ostatnich 2 latach podejmuje strategicznie kwestię przenoszenia produkcji bądź jej części do regionów bliższych finalnemu konsumentowi.To bardzo trudny temat, wymagający głębokiej analizy i myślenia w perspektywie zdecydowanie dłuższej niż 5 lat. A – biorąc pod uwagę dynamikę zmian na świecie nie tylko w zakresie kosztów czy dostępności w łańcuchach dostaw, ale również pod kątem kwestii geopolitycznych – wiąże się to z dużym ryzykiem.Niemniej, uwzględniając korzyści płynące w dłuższej perspektywie z takich rozwiązań, jest to oczywiście temat warty uwagi. Pandemia pokazała nam wszystkim, co znaczy posiadanie dostawcy w dalekim kraju…Z tego powodu uważam również, że wiele firm – po przeanalizowaniu swoich modeli biznesowych – zdecyduje się na tego rodzaju inwestycje. Nie przełoży się to jednak w krótkiej perspektywie na poprawę sytuacji w dostępności. Dlatego kierunek transportu z Dalekiego Wschodu nadal będzie wymagający kosztowo.- Polska jest jednym z podstawowych rynków Grupy Amica, a rozpoznawalność marki jest tu niezwykle wysoka. To też kraj, z którego się wywodzimy i który stanowi nasze centrum operacyjne. Nasze zaangażowanie w Polsce jest i będzie wysokie. Wchodzą tu w grę przede wszystkim czynniki natury strukturalnej, ale i nauki ze skutków pandemii.- Można tu wymienić rosnące ceny transportu, ograniczenia miejsca na statku, ograniczenia w dostępności sprzętu (kontenerów) z Azji do Europy, wydłużony czas dostaw na trasie Azja-Stary Kontynent, co znacznie zmniejsza możliwość reakcji. To są główne czynniki, mające wpływ na możliwe skracanie łańcuchów dostaw.- Oczywiście, w Grupie Amica ze szczególna dbałością i odpowiedzialnością prowadzimy biznes, zwracając uwagę na to, jaki wpływ ma nasza działalność na środowisko i społeczeństwo, zarówno lokalne, jak i szerzej – europejskie.Cały zespół Grupy Amica z zarządem na czele jest odpowiedzialny za zapewnienie identyfikacji i oceny znaczących aspektów środowiskowych.Do transportu towarów handlowych w zdecydowanej większości wykorzystujemy transport intermodalny, transport morski i kolej. Posiadamy również w pełni zautomatyzowany magazyn. Naszym dostawcom stawiamy wysokie wymagania wobec higieny pracy, zasad bezpieczeństwa i zdrowia, jak i przestrzegania praw człowieka. Nasi partnerzy w Azji i w Europie przechodzą specjalne audyty, pozwalające stwierdzić spełnianie naszych standardów w zakresie ESG.Patrząc w przyszłość: widzimy, że nasze wysokie wymagania wobec kwestii ESG stają się również wymogiem u coraz większej liczby klientów na wszystkich rynkach działalności Grupy Amica.