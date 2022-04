Pandemia, wojna, Polska i łańcuchy dostaw. 30 wywiadów w ważnym raporcie WNP.PL

Polska w globalnych łańcuchach dostaw w czasie pandemii i wojny – prezentujemy ważny i aktualny raport o tej tematyce, który miał swoją premierę na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC). Opracowanie zrealizowane przez WNP.pl i powstałe pod auspicjami ING Banku Śląskiego i EEC analizuje wpływ „czarnych łabędzi” (pandemia, rosyjska agresja na Ukrainę) na działalność wielkich polskich firm.

30 wywiadów z przedstawicielami 28 firm działających w Polsce oraz szefami niemieckiej i skandynawskiej izby handlowej przeprowadzono w celu lepszego zrozumienia ryzyk dla działalności gospodarczej w Polsce, wynikających z dwóch potężnych negatywnych szoków – pandemii i wojny w Ukrainie.

Najnowszy raport „Polska w globalnych łańcuchach dostaw w czasie pandemii i wojny” miał swoją premierę w czasie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa - liderzy i liczące się podmioty różnych branż - nastawieni na wymianę zagraniczną i otwarci na inwestycje zagraniczne.



– Doświadczenia ostatnich dwóch lat to spiętrzenie na wcześniej niespotykaną skalę serii zdarzeń nadzwyczajnych, tzw. czarnych łabędzi stających na drodze do zrównoważonego świata. Ten czas wyraźnie unaocznił nam, że globalna gospodarka jest systemem naczyń silnie połączonych i zaburzenia w jednym sektorze wywołują niemal reakcję łańcuchową w innych sektorach. Obserwujemy globalny trend rosnącej atencji na bezpieczeństwo dostaw. Na polskim rynku, w sytuacji niedoborów oraz szybko rosnących kosztów, polskie firmy też musiały wprowadzać zmiany, które miały na celu ograniczenie ryzyka realizacji dostaw. Po wiele ciekawych wniosków zapraszamy do lektury naszego raportu – mówi Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

W ramach najnowszych badań dziennikarze portalu WNP.pl i PortalSpozywczy.pl od stycznia do połowy marca 2022 r. zrealizowali swoiste badanie jakościowe – 30 wywiadów z przedstawicielami 28 firm działających w Polsce oraz szefami niemieckiej i skandynawskiej izby handlowej w naszym kraju.

Rozmowy przeprowadzono w grupie dużych przedsiębiorstw nastawionych na wymianę zagraniczną i otwartych na inwestycje zagraniczne ABB, Adamed, Amica, Arctic Paper, Atlas, CCC, Ciech Soda, Colian, Comarch, Fakro, Famur, Forte, Federal Mogul Polska, Fracht FWO, LPP, Maspex, Mlekpol, Newag, Nowel, OT Logistics, Polpharma, Port Gdańsk, Raben, Solaris, Stellantis, Śnieżka, Toyota Polska, VRG.

– Grupa PTWP też doświadczyła skutków pandemicznego kryzysu, ale wyszła z niego obronną ręką. Cały czas staramy się – zarówno na niwie eventowej, jak i na płaszczyźnie medialnej – wszechstronnie i obiektywnie relacjonować, analizować stan rzeczy, inicjować dyskusję, formułować wnioski, a także prognozować dalszy rozwój sytuacji. A poprzez rozmaite przedsięwzięcia dopomagać również środowisku biznesowemu i na swój sposób stymulować pożądane procesy – wskazuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Stąd inicjatywa związana z raportem, prezentującym wniosków ważnych z punktu widzenia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w otoczeniu gospodarczym dotkniętym skutkami pandemii i wojny.

Najważniejsze wnioski:

• Bezpieczeństwo. Kluczową rolę w strategiach firm odegra minimalizacja ryzyka. Firmy przykładają obecnie znacznie większą wagę do bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Globalizacja nie zniknie, ale przyjmie bardziej lokalną postać. Do skracania łańcucha dostaw skłania konflikt na Ukrainie, a gospodarczo – braki kadrowe w branży transportowej i logistycznej oraz niedobory kontenerowców.

• Zapasy. Wiele firm zmienia swoje podejście do magazynowania produktów oraz surowców. Model “just in time”, zmienił się na model „just in case”.

• Rosnące koszty. Silna presja kosztowa była widoczna niemal we wszystkich sektorach. Wojna w Ukrainie wpłynęła na dodatkowy wzrost cen energii.

• Nowi dostawcy. Firmy niemieckie i skandynawskie chcą skracać łańcuchy dostaw i szukają partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej, ale to długotrwały proces. Wysokie koszty frachtu dodatkowo przemawiają za rynkami położonymi bliżej.

