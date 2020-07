Pandemia wyhamowała produkcję... prawa

W pierwszej połowie 2020 r. przyjęto w Polsce tylko 6,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To spadek o 44 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wynika z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego".

Drugą grupę (35 proc., czyli 266 stron) stanowiły przepisy dotyczące wewnętrznych zasad funkcjonowania instytucji państwowych, np. dotyczące zamknięcia granic, funkcjonowania szpitali czy służb mundurowych. Pozostałe 91 stron dotyczyły obszarów, które – w naszej ocenie – trudno jest uznać za faktycznie związane z walkę z pandemią i jej skutkami (np. dotyczące ograniczenia możliwości używania dronów, funkcjonowania i składu osobowego Krajowej Rady Prokuratorów czy zmiany w Kodeksie karnym).Jeśli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika wzrostu o 44 proc. utrzyma się w drugim półroczu, to w całym 2020 roku przyjętych zostałoby zaledwie 11,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 9,9 tys. stron mniej niż w 2019 r. Byłby to najniższy wynik od 20 lat, kiedy to w 2000 roku uchwalono 7016 stron nowego prawa.- Spadek „produkcji” przepisów prawa to chyba jedyny spadek produkcji, który cieszy. Mamy jednak świadomość, że w znacznej mierze jest to efekt okresowego zamrożenia, a co najmniej spowolnienia procesu legislacyjnego, wywołanego pandemią koronawirusa. Jedynie w obszarze „przeciwpandemicznym” nastąpiła intensyfikacja prac rządowych i parlamentarnych (pomijając zawirowania wokół regulacji dotyczących wyborów prezydenckich). I o ile zwykle narzekamy na zbytni pośpiech w tworzeniu prawa, negatywnie wpływający na jego jakość, tym razem był on uzasadniony. Nawet – zdaniem niektórych poszkodowanych następstwami pandemii – wprowadzanie stosownych rozwiązań pomocowych było zbyt opieszałe – komentuje Grzegorz Maślanko, radca prawny, partner w Grant Thornton.- Mimo że tendencja spadkowa cieszy, to towarzyszące jej nadzwyczajne okoliczności czynią wynik mało miarodajnym dla oceny zjawiska nadprodukcji prawa w dłuższej perspektywie. Jednak trzymamy kciuki, aby również w okresie normalizacji sytuacji epidemiologicznej ustabilizowała się ta tendencja i nowego prawa było mniej, ale za to lepsze – dodaje.Mimo spadku produkcji przepisów w ostatnich latach, nadal z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw i obywateli jest ona bardzo duża. Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w I półroczu 2020 r. miałby do przeczytania 53 strony każdego dnia roboczego, więc musiałby poświęcić na to średnio co najmniej 1 godzinę i 6 minut (przy konserwatywnym założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minut).A byłby to jednak nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian – zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych funkcjonujących aktów prawnych, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów prawa.