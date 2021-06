Pankiewicz, Okuń, Axentowicz - kolejne rekordy na rynku sztuki

Obraz Józefa Pankiewicza "Martwa natura z owocami" sprzedano za rekordową dla tego artysty kwotę 876 tys. zł - podała Agra-Art, która zorganizowała w Warszawie aukcję dzieł sztuki. Dzieło Pankiewicza z 1926 r. jest obecnie najdrożej sprzedanym obrazem tego artysty na polskim rynku.

Poprzedni rekord za dzieło Pankiewicza - jednego z pierwszych impresjonistów w polskiej sztuce na przełomie XIX i XX w. - padł w 2007 r., kiedy "Akt rudowłosej" wylicytowano do kwoty 340 tys. zł.

"Nasza +Martwa natura+ jest w skali rynku unikatem. Pochodzi z dojrzałego okresu twórczości Pankiewicza, kiedy artysta miał za sobą znaczące sukcesy w kraju i za granicą, cieszył się uznaniem wybitnego artysty i profesora" - przekazała dyrektor DA Agra-Art Anna Jóźwik, zwracając uwagę, że olejne dzieła Pankiewicza pojawiają się na polskim rynku sztuki rzadko. Najczęściej są to mniejszych formatów pejzaże, które osiągają ceny 150-250 tys. zł.

"Oferowany obraz był wielokrotnie przez Pankiewicza wystawiany. Prezentuje najwyższą maestrię jednego z najbardziej nowatorskich malarzy polskich, jak i również jest dziełem o walorach dekoracyjnych, co jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o wybory kolekcjonerów" - podkreśliła.

Na aukcji Agry, która odbyła się w niedzielę, padły również rekordy za obrazy Edwarda Okunia i Teodora Axentowicza, które stały się najdrożej sprzedanymi obrazami tych artystów na polskim rynku. Wystawiany w cenie wywoławczej 150 tys. zł pejzaż z Dubrownika Okunia został sprzedany za 372 tys. zł. Zaś "Procesja huculska" Teodora Axentowicza, której licytacja rozpoczęła się od kwoty 70 tys. zł, została sprzedana za 306 tys. zł.

Agra-Art zwróciła uwagę, że podczas obecnej aukcji, której łączny obrót wyniósł ponad 10 mln zł, kilka innych dzieł zbliżyło się do rekordu notowań autorów. Np. dwa obrazy Zdzisława Beksińskiego, pochodzące ze słynnej kolekcji Muzeum Sztuki Europejskiej w japońskiej Osace, zostały sprzedane za 758,1 tys. zł oraz 412,3 tys. zł. Z kolei "Triumfalny powrót" Jacka Yerki - za 312 tys. zł, zaś "Va Pensiero" Rafała Olbińskiego - za 212,5 tys. zł. Ponadto wystawiany w cenie 35 tys. zł obraz Wojciecha Kossaka został wylicytowany do kwoty aż 220 tys. zł, uzyskując zatem ponad sześciokrotnie przebicie.

"Czasy się zmieniają, lecz uwielbienie dla rodziny Kossaków jest niezmienne, zaś kupujący śmiało biją rekordy, aby zdobyć ich dzieła. W ubiegłym roku na naszej aukcji obraz Jerzego Kossaka, wystawiany za 40 tys. zł, został sprzedany za ponad 150 tys. zł." - przypomniał prezes DA Agra-Art Konrad Szukalski.

W ocenie ekspertów rynku sztuki, artyści, których notowania regularnie idą w górę, to malarze, którzy zapisali się w historii sztuki, ale jednocześnie ich twórczość jest na rynku dobrze znana i lubiana. "Znakomicie malowane, utrzymane w łagodnej kolorystyce dzieła uznanych autorów, to zarazem świetnej klasy dzieła sztuki, ale i wprowadzające dobry nastrój elementy wyposażenia wnętrza. Stąd są one stale poszukiwane przez kolejne pokolenia kolekcjonerów" - wyjaśniła dr Monika Bryl z Agra-Art, autorka poradnika dla kolekcjonerów i inwestorów "Rynek sztuki w Polsce".

W Domu Aukcyjnym Agra-Art 13 czerwca odbyła się również aukcja charytatywna. Jest to już druga aukcja Agra-Art dla Domu Fundacji Ronalda McDonalda. Podczas pierwszej licytacji, która odbyła się podczas grudniowej aukcji, obraz Tomasza Milanowskiego, osiągnął rekordową cenę 51 tys. zł. Tym razem pod młotek trafiło dzieło Justyny Boruckiej "Odrodzenie", które zostało sprzedane za 19 tys. zł.

W drugiej połowie marca br. w Agra-Art padł również rekord dotyczący obrazów Jacka Malczewskiego, którego nieznane do tej pory na rynku sztuki arcydzieło "Prządka" z 1922 r., zostało sprzedane za rekordową dla tego artysty kwotę ponad 6,7 mln zł. Licytacja tego monumentalnego, nasyconego symboliką dzieła rozpoczęła się od 1,7 mln zł. Agra-Art zorganizowała wówczas dwie następujące po sobie aukcje - sztuki współczesnej i sztuki dawnej, na których poza dziełem Jacka Malczewskiego licytowano także m.in. trzy obrazy Zdzisława Beksińskiego, w tym dwa z kolekcji japońskiej.

