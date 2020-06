Państwa sięgną po majątki bogatych. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w polityce

Kryzys wywołany przez pandemię jest tak głęboki, że niektórzy ekonomiści uważają, iż nadszedł czas na rewolucyjne zmiany w polityce. Twierdzą, że koronawirus przyczyni się do częściowego odwrotu od globalizacji, nastąpi umocnienie pozycji państwa, a także dojdzie do zwiększenia roli automatyzacji w gospodarce.

Według radykalnych ekonomistów pandemia koronawirusa zmieni na zawsze współczesne systemy gospodarcze.

Obecny kryzys może wzmocnić gospodarczą rolę państwa.

Wiele wskazuje na to, że nie tylko bogate kraje, ale i bogate warstwy społeczne - płacąc wyższe podatki - będą musiały dorzucić się do rachunku za ratowanie gospodarek przez państwa.

Zazwyczaj wielkie kryzysy gospodarcze, o ile nie powodowały ich wojny, były pochodną tego, co Charles Mackay ujął już w tytule swej książki - "Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów". Spekulacje i zachłanność inwestorów powodowały załamania rynku, a nowe regulacje i próby naprawy systemu podejmowane po kryzysach były z czasem łagodzone lub odwracane. Dlatego też - zdaniem Mackaya - pokryzysowa polityka przyniesie prawdziwe zmiany.



Teraz jednak zapaść ma inną naturę. Jak podkreśla prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK i kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem SGH, to rządy, reagując na pandemię koronawirusa, wprowadziły kwarantannę i zatrzymały gospodarki, zamrażając jednocześnie popyt i podaż.

Może się zatem okazać, że natura tego kryzysu wymusi poważne zmiany, być może nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne - zauważa wiceprezes ds. ekonomii waszyngtońskiego think tanku CSIS Matthew Goodman.



Czytaj także: Pandemia koronawirusa nawet nie zbliża się do końca

Zdaniem radykalnych ekonomistów pandemia koronawirusa zmieni na zawsze współczesne systemy gospodarcze. Jak zwraca uwagę Bloomberg, niektóre kraje już teraz sięgnęły po nietypowe metody radzenia sobie z kryzysem - wysyłanie czeków bezpośrednio do gospodarstw domowych, lub złamały fundamentalne reguły polityki gospodarczej, jak Niemcy, które zrezygnowały z żelaznej zasady zbilansowanego budżetu.

Rządy zaordynowały zamrożenie gospodarki i to rządy starają się ratować ją przed skutkami tego zastoju. Czy zatem kryzys wzmocni rolę i siłę państwa?

Tak, ale to jak ono wykorzysta tę okazję, zależy od jego tradycji i kultury, wreszcie od rządów - ocenia prof. Witold Orłowski z Akademii Biznesu i Finansów Vistula.

Prócz innych form interwencji, państwa przejmują udziały przedsiębiorstw, którym grozi upadek. "Gdy w latach 80. wybuchł poważny kryzys bankowy, państwa skandynawskie znacjonalizowały część firm, potem jednak sprzedały udziały prywatnym przedsiębiorcom. Wiele krajów postąpiło podobnie w roku 2008, ale po kryzysie znów odsprzedawano akcje" - mówi prof. Orłowski.

Są jednak inne przykłady - podkreśla - i przypomina, że podczas kryzysu w latach 30. rząd Benito Mussoliniego "przejął ogromną część gospodarki" Włoch i nie zamierzał z tych zdobyczy rezygnować.

Rządy na całym świecie "otworzyły zapory", chroniące do tej pory przed zbyt wysokim zadłużeniem, a OECD prognozuje, że długi państw powiększą się średnio do 137 proc. PKB. Ciężar zadłużenia będzie szczególnie dotkliwy dla krajów o średnich i niskich dochodach - przewiduje Goodman.

Państwa będą musiały zatem szukać metod spłacania długu, by nie pogłębić tego, co obnażył kryzys koronawirusa - że jego ludzkie i ekonomiczne koszty nieproporcjonalnie obciążają najmniej uprzywilejowane grupy społeczne, na co państwa będą musiały znaleźć odpowiedź - podkreśla wiceprezes CSIS.