Państwo dofinansuje wakacje zatrudnionym na umowy o pracę

Bony turystyczne to nowy projekt rządu dotyczący wsparcia krajowej branży turystycznej. Bony - nazywane również 1000 plus - mają być przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracy. W tym roku bony mają być w 90 proc. sfinansowane z budżetu państwa, co ma kosztować 7 mld zł, a w pozostałych 10 proc. przez pracodawców - wynika z wypowiedzi wicepremier Jadwigi Emilewicz.