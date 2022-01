Państwo i Unia powinny pomóc w zmianie łańcuchów dostaw

Produkcja leków? - Cała Europa uzależniła się od dostaw substancji czynnych z Azji i to trzeba zmienić - mówi nam Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

- Czynniki te wymusiły poszukiwanie „alternatywnych” dostawców w krajach europejskich, co nie jest zadaniem łatwym zarówno dla substancji czynnych, jak i intermediatów (głównie z powodu dyskontynuacji tego typu produkcji w UE).Wewnętrznie podjęliśmy decyzje o budowie zapasów bezpiecznych dla kluczowych substancji, co - niestety - negatywnie wpłynęło na kapitał pracujący firmy.Dodatkowo zamówienia zakupu składaliśmy z dużo większym wyprzedzeniem – tak, żeby odpowiedni czas zostawić na optymalizację kosztową środków transportu.Dla przykładu: koszt transportu jednego kontenera 40-stopowego z Chin do Polski wzrósł z 1720 dol. w roku 2019 do 10 300 dol. w roku 2021, w skrajnych przypadkach stawiając na granicy rentowność produkcji części leków.- Nasze działania podzielone były na dwa etapy. Zaczęliśmy od zmiany polityki budowania zapasów z „just in time” na „just in case” i - rzeczywiście - w początkowej fazie zamroziliśmy duży kapitał w surowcach i materiałach produkcyjnych. To była walka o każde zamówienie, każdą dostawę…Równolegle skupiliśmy się na tym, by zapewnić takie warunki pracy w naszych fabrykach, które zagwarantują zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i maksymalną elastyczność produkcji.Drugim i najważniejszym etapem było skoncentrowaliśmy się na tym, żeby jak najlepiej prognozować przyszłe potrzeby pacjentów.Skupiliśmy wokół siebie specjalistów, którzy przewidywali już na początku pandemii, czym będzie się leczyć np. covidowe powikłania w szpitalach. Zrewidowaliśmy także dotychczasowe modele prognozujące popyt, łącząc je między innymi z danymi dotyczącymi liczby zachorowań w Polsce oraz z danymi z Europy Zachodniej.Na przykład: patrząc na to, co dzieje się na rynku farmaceutycznym w Hiszpanii, Francji czy Anglii, wiemy już, czego powinniśmy się spodziewać po mutacji Omicron w lutym i marcu w Polsce.W praktyce te działania pozwoliły nam pokryć nagłe zmiany popytu na wybrane leki, w tym te ratujące życie hospitalizowanym pacjentom (mowa tutaj o zmianach rzędu 500-700 proc. w porównaniu z normalnym okresem sprzed Covidu), kiedy importerzy nie mieli właściwie szansy na pokrycie takich wahań popytu.- Chętnie podjęlibyśmy taką decyzję, niestety nie jest ona taka prosta do realizacji, szczególnie w przypadku przemysłu farmaceutycznego…Produkcja substancji czynnych i intermediatów została w znaczący sposób skoncentrowana w Azji, w szczególności ta wysoko wolumenowa.Kraje azjatyckie, mając dużą przewagę cenową, doprowadziły w wielu wypadkach do sytuacji monopolistycznych lub duopolistycznych. Bez wsparcia ze strony agencji rządowych lub UE wiele firm europejskich nie miało szans na konkurowanie z krajami azjatyckimi, w których koszty produkcji były znacząco mniejsze.To zaś doprowadziło do rezygnacji z produkcji w Europie. Skutki takich decyzji odczuwamy lub zaczniemy odczuwać wkrótce - i będą one związane z dostępnością materiałów, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.Podejmujemy rozmowy z polskim rządem na temat wagi problemu. W sytuacjach braków leków to my – jako największy krajowy producent - jesteśmy na pierwszej linii frontu. I to do nas zwracają się szpitale.Robiliśmy, co w naszej mocy, aby nie zabrakło antybiotyków niezbędnych do leczenia powikłań Covid czy leków potrzebnych pacjentom poddawanym sztucznej wentylacji; czasami sami sprowadzaliśmy z zagranicy niezbędne leki, gdy nasze moce produkcyjne osiągnęły maksimum.Problemy jednak narastają - apelujemy o jak najpilniejsze wdrożenie programów wspierających produkcję leków i substancji czynnych w Polsce.- Odtworzenie lub uruchomienie produkcji substancji czynnych i intermediatów jest procesem bardzo trudnym i nie ma możliwości realizacji takiego działania w krótkim horyzoncie czasowym...Po pierwsze: firma musi posiadać know-how technologiczne, a po drugie - odpowiednie zaplecze techniczne plus wykwalifikowany personel oraz spełniać wszelkie wymogi GMP oraz wymogi środowiskowe. Tego typu plany są decyzjami długoterminowymi i nieopłacalnymi z punktu widzenia pojedynczych firm.- W najbliższych kilku latach trudno będzie uregulować rozchwiane łańcuchy dostaw. Ze względu na znaczący wzrost ładunków transportowanych z Azji do Europy i Ameryki nie spodziewamy się spadku cen transportu do tych sprzed Covid-19.Rosnące ceny materiałów oraz koszty produkcji będą nadal wpływały na wzrost cen zakupu materiałów i zmniejszenie rentowności naszej działalności.I znów: widzimy zatem absolutną konieczność podjęcia działań na poziomie kraju i kontynentu w celu zabezpieczenia mieszkańców Polski i Europy w leki stosowane w podstawowych terapiach.- Z jednej strony spodziewamy się normalizacji, ponieważ nasze społeczeństwa i systemy ochrony zdrowia nauczyły się funkcjonować w czasach pandemii. Znane są już potrzeby oddziałów szpitalnych - nam łatwiej jest je zaspokoić. Mamy też większą przewidywalność potrzeb.Z drugiej strony nowe zjawiska związane z kolejnymi wariantami wirusa - np. nowe objawy będą prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na kolejne leki, który w takich sytuacjach jest trudny do przewidzenia i z reguły bardzo wysoki (duża liczba pacjentów); w związku z tym trudno się do niego przygotować. Z tej perspektywy możemy się spodziewać jeszcze wielu wyzwań.- Oczywiście dostrzegamy celowość skracania łańcucha dostaw, przenoszenia procesów produkcji intermediatów oraz substancji czynnych do Europy. Wpłynęłoby to bardzo pozytywnie na ustabilizowanie sytuacji i zagwarantowanie dostępności podstawowych wyrobów farmaceutycznych, w szczególności w sytuacjach zagrożenia lub kryzysu.Realnie? Bez systemowego podejścia oraz wsparcia finansowego nie będzie to jednak możliwe.- W tym momencie nie rozważamy przenoszenia naszej działalności z Polski do innych krajów.- Wszystkie wymienione czynniki mogą decydować o podejmowaniu takich decyzji. Powtarzam raz jeszcze dobitnie: bez wsparcia strukturalnego z poziomu Polski lub całej UE nie będzie to możliwe... Poziom potencjalnych nakładów w porównaniu z oszczędnościami nie będzie wystarczający na pokrycie związanych z tym kosztów.W związku z tym jedynie ogólnoeuropejska polityka zabezpieczenia mieszkańców Europy w leki stosowane w podstawowych terapiach i powiązane z tym współfinansowanie takich inwestycji może wpłynąć na poszczególne przedsiębiorstwa oraz ich decyzje inwestycyjne.- Z pewnością rola ESG i polityk środowiskowych w doborze partnerów w łańcuchach dostaw będzie ogromnie rosła. Wynika to w znacznej mierze z konieczności ograniczania śladu węglowego w łańcuchach wartości, na co istotny wpływ mają emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją i transportem kupowanych surowców.Skracanie łańcucha dostaw tam, gdzie to możliwe oraz oczekiwanie od dostawców stałego doskonalenia w dziedzinie ekologii będzie niezbędne dla realizacji przez firmy postawionych celów redukcyjnych.Spodziewamy się również wejścia w życie regulacji europejskich dotyczących zasad należytej staranności w kwestii praw człowieka i ochrony środowiska w łańcuchu dostaw, co będzie wymagało weryfikacji dostawców pod tym kątem.Polpharma od kilku lat rozwija swoje praktyki w dziedzinie Zrównoważonego Łańcucha Dostaw. Mamy Kodeks Postępowania Dostawców, klauzule etyczne we wszystkich umowach, stale też edukuje dostawców w tej mierze…W roku 2021 wdrożyliśmy dobrowolną ankietę samooceny dostawców pod względem standardów środowiskowych, etycznych, praw pracowniczych i innych kryteriów odpowiedzialnego biznesu.Od przyszłego roku ankieta będzie już obowiązkowa, a od 2024 r. – wpływ jej wyników na proces przetargowy będzie decydujący.Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma będzie jednym z panelistów inauguracyjnej debaty EEC Trends (20 stycznia 2022 r.) „Globalne łańcuchy wartości”. Zapraszamy do warszawskiego hotelu Sheraton lub do śledzenia dyskusji przez internet (rejestracja poprzez stronę EEC Trends).