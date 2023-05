Państwo zwróciło każdemu podatnikowi średnio 2,5 tysiąca złotych

Zwrot podatku PIT za ubiegły rok wyniósł przeciętnie około 2,5 tys. złotych na podatnika - oznajmił 5 maja w Sygnałach Dnia wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że największym beneficjentem obniżki podatków są rodziny.

Wiceminister dodał, że w sumie wszystkie te zmiany podatkowe, które zostały przeprowadzone, "to jest blisko 30 mld zł więcej w kieszeniach podatników jeśli chodzi o podatek PIT".

- Zwroty, które wynikają z tej korekty, którą przeprowadziliśmy w postaci obniżki podatków w połowie roku, która w części została skonsumowana w zaliczkach, w części w zeznaniu rocznym, to jest około 2,5 tysiąca złotych na podatnika zwrotu przeciętnie za rok 2022 - powiedział wiceminister w Pierwszym Programie Polskiego Radia.

Jak podkreślił, największym beneficjentem obniżenia podatków są rodziny, w tym również osoby samotnie wychowujące dzieci.

Powołując się na dane OECD wskazał, że klin podatkowy w Polsce dla rodzin znacząco spadł od 2015 roku w porównaniu do singli.

- I jeśli spojrzymy na spadek tego klina podatkowego właśnie, czyli tych obciążeń, które płacimy, to w roku 2015 one niewiele się różniły (...) - pomiędzy singlem a rodziną była różnica 1-2 punktów procentowych. Dzisiaj to jest spadek z 33 punktów procentowych, czyli z takiego obciążenia dla rodziny do 11 punktów procentowych, czyli o 22 punkty procentowe - przekazał wiceminister.

Podkreślił, że spadek klina podatkowego jest m.in. wynikiem podwójnej kwoty wolnej i transferów rodzinnych, takich jak 500+.

