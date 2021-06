Państwowe spółki pod lupą NIK. Jest doniesienie do prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli zbadała procedury zakupowe w spółkach skarbu państwa. Większość z nich je wdrożyła i przestrzegała, było jednak trochę nieprawidłowości. Izba skierował też jedną sprawę do prokuratury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wątpliwe transakcje na 70 mln zł

PGE pracuje za rząd

Nieprawidłowości rzutują na wyniki

W Totalizatorze Sportowym łączna wartość zakupów zrealizowanych w latach 2016-2019 (I półrocze) z wyłączeniem procedur zakupowych wyniosła blisko 244 mln zł co stanowiło ponad 34 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na zakupy. PGE wydało poza procedurami 248 mln zł z czego lwia część – 232,5 mln zl – to wydatki na sponsoring i reklamę.Spośród 442 skontrolowanych transakcji zakupowych 429 zrealizowano prawidłowo – konkluduje NIK. Z jednej strony to dość niewielki odsetek transakcji - ujęciu liczbowym stanowiły one 2,9 proc., zaś w wymiarze wartościowym 4,9 proc. ogółu zakupów, z drugiej – wciąż mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Łączna wartość zakwestionowanych przez NIK transakcji to 70 mln zł.Jak informuje NIK W czterech spółkach (Energa, Grupa Lotos, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych) w zbyt ogólny sposób określono w przyjętych procedurach zagadnienia dotyczące m.in. uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców. Zdaniem NIK, brak precyzji w tym zakresie stwarzał ryzyko dowolności postępowania.Izba zwraca również uwagę, że PGE realizowała dwa projekty wpisujące się w zakres kompetencji administracji rządowej. Za wykonanie analiz prawnych dotyczących rynku turystyczno-hotelowego, w związku z ewentualną konsolidacją aktywów turystyczno-hotelowych należących do trzech spółek z udziałem Skarbu Państwa, PGE poniosła wydatki w wysokości ponad 758 tys. zł brutto.Zdaniem NIK, spółka podjęła także kolejne zobowiązania finansowe w sytuacji wysokiego ryzyka nieosiągnięcia zamierzonego celu. Za wykonanie raportu pt. Mapa drogowa działań rządu w latach 2016-2020 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej spółka zapłaciła ponad 100 tys. zł netto. Ponadto w wewnętrznych regulacjach PGE nie określono okresu dla limitów służbowych kart płatniczych.- Podstawowym zadaniem w każdej spółce powinno być stworzenie sprawnych i optymalnych procedur zakupowych. (…) Niedociągnięcia w sferze procedur zakupowych mogą wywierać negatywny wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe spółek – czytamy w raporcie.Izba uznała – a przyjrzała się również wynikom kontrolowanych spółek - że z takim negatywnym wpływem na wyniki mogliśmy mieć do czynienia w trzech przypadkach – Totalizatora Sportowego (wspomniana strata 9,8 mln zł), PGE (wykonywanie zadań administracji rządowej oraz WPRD (gdzie miało miejsce pominięcie konkurencyjnego trybu wyboru dostawców przy dokonywaniu zakupów asfaltu oraz wykorzystywanie w tym celu kredytów kupieckich, których terminowych spłat spółka nie była w stanie dotrzymywać).NIK oceniła, że sytuacja ekonomiczno-finansowa kontrolowanych spółek była bardzo zróżnicowana i ulegała istotnym zmianom w poszczególnych okresach objętych kontrolą. Szczególnie widoczne były różnice w kształtowaniu się wyników finansowych, a zwłaszcza przy porównaniu wyników osiąganych w I półroczu 2020 r. z wynikami uzyskanymi w 2019 r.- Dla 13 spółek kolejne okresy oznaczały niekorzystne zmiany w wynikach finansowych netto, zarówno ze względu na zdarzenia jednorazowe wynikające m.in. z dokonanych odpisów aktualizujących wartości aktywów, jak i osiągania niższych przychodów – podsumowuje NIK.