Papierowy PIT odchodzi do lamusa. Liczby mówią same za siebie

W tym roku 88 proc. Polaków rozliczy się przez internet. Stanowi to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku – wynika z opublikowanego w środę badania KPMG.

Zgodnie z badaniem KPMG 37 proc. podatników mających obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym złożyło zeznanie podatkowe PIT już w lutym; z kolei w marcu rozliczyło się 43 proc. podatników.

Praktycznie wszyscy Polacy (95 proc. wskazań), którzy korzystają z systemu Twój e-PIT, oceniają go jako przyjazny i przejrzysty.

Samodzielne sporządzenie zeznania za bardzo łatwe zadanie uznało 33 proc. podatników.

"46 proc. podatników w zeznaniu PIT za 2022 rok skorzysta z ulg podatkowych, z których największą popularnością cieszy się niezmiennie ulga na dziecko (50 proc. wskazań). Blisko co czwarty podatnik rozliczy w zeznaniu ulgę z tytułu darowizn" - podano w informacji na temat wyników ankiety.

Wzrosła liczba Polaków składających PIT przez internet

Badanie pokazało także, że wzrosła liczba Polaków składających PIT przez internet. W tym roku z takiej metody złożenia zeznania skorzysta 88 proc. podatników, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania.

"56 proc. Polaków składając PIT przez internet skorzysta z systemu Twój e-PIT - wzrost o 6 punktów procentowych r/r. Korzystając z usługi Twój e-PIT 47 proc. podatników zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian. 38 proc. Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast 11 proc. odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania). Z kolei 4 proc. respondentów przyznało, że nie zrobi nic - zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja br., kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za 2022 rok" - wskazano w informacji na temat badania.

Systemu Twój e-PIT się sprawdza, podatnicy zadowoleni

Dodano również, że praktycznie wszyscy Polacy (95 proc. wskazań), którzy korzystają z systemu Twój e-PIT, oceniają go jako przyjazny i przejrzysty. Jednocześnie 86 proc. nie napotykało żadnych problemów z jego działaniem. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, najczęściej dotyczą uwierzytelnienia podczas logowania do systemu, na co wskazuje 4 na 10 podatników deklarujących problemy z działaniem systemu Twój e-PIT.

"56 proc. Polaków wypełniło zeznanie PIT za 2022 rok samodzielnie, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku zmalał odsetek Polaków, którzy zlecają w całości wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu (33 proc. wskazań). 11 proc. Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie, korzystając tylko z częściowej pomocy innych. Z prośbą o wsparcie w wypełnieniu rocznego zeznania Polacy najczęściej udają się do: księgowego (39 proc.), rodziny (34 proc.) lub znajomych (19 proc.)" - wskazano w wynikach badania KPMG.

Rozliczeni PIT online szybkie i proste

Ankieta pokazała, że samodzielne sporządzenie zeznania za bardzo łatwe zadanie uznało 33 proc. podatników, a za raczej łatwe - kolejne 36 proc. Wypełnienie zeznania rocznego PIT nie jest jednocześnie czasochłonnym obowiązkiem. 6 na 10 podatników rozliczających się z urzędem skarbowym samodzielnie lub z częściową pomocą innych deklaruje, że rozliczenie PIT nie zajmuje im więcej niż 30 minut.

O 4 punkty proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania zmalał odsetek Polaków, którzy deklarują, że zamierzają przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Statystycznie najczęściej (67 proc. wskazań) podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 26 lat. W dużej mierze dzieje się tak, ponieważ ta grupa podatników korzysta z tzw. ulgi dla młodych (brak opodatkowania przychodu do kwoty 85 528 zł).