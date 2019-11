Papież: System kontroli transakcji w Watykanie funkcjonuje

System kontroli finansów Watykanu i transakcji funkcjonuje i przynosi rezultaty - zapewnił papież Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie we wtorek 26 listopada Tak odniósł się do postępowania w sprawie zakupu przez Watykan nieruchomości za 200 mln euro.

- Co robić z pieniędzmi ze świętopietrza? Schować do szuflady? Nie, to jest złe zarządzanie - powiedział.



Papież mówił, że dobre zarządzanie pieniędzmi polega na podejmowaniu starań, by te pieniądze zainwestować. Taka inwestycja musi być "dobra, zawsze bezpieczna i moralna" - wskazał. A zatem - wyjaśnił - nie można inwestować w fabrykę broni, ale w nieruchomość, którą można potem wynająć, już tak.

Jak zauważył, wydaje się, że omawiany obecnie szeroko zakup nieruchomości w Londynie nie wydawał się "czysty" i dlatego sprawą zajęto się w Watykanie.



Franciszek położył nacisk na to, że sygnał w tej sprawie nadszedł z wewnątrz, co jest rezultatem reformy watykańskich finansów zapoczątkowanej - jak podkreślił - przez Benedykta XVI.

- Zadziałały wewnętrzne mechanizmy kontrolne w sprawie przeglądu kont i transakcji - ocenił papież. Wyraził zadowolenie, że watykański wymiar sprawiedliwości, który prowadzi postępowanie w tej sprawie, wyposażony jest w narzędzia do wyjaśniania takich kwestii. Bogu dzięki, że jest ten watykański system - mówił.

Podkreślił, że Watykan zrobił postępy w kwestiach finansów i po raz pierwszy to w samym Watykanie, a nie poza nim, wykryto transakcję budzącą wątpliwości. Zaznaczył, że wymiar sprawiedliwości musi być "suwerenny".

Franciszek podkreślił, że podpisał zgodę na przeszukanie w październiku biur pięciu zawieszonych obecnie pracowników Watykanu, objętych śledztwem w sprawie transakcji. Ujawnił, że wkrótce rozpoczną się ich przesłuchania.

Zapytany przez japońskiego dziennikarza, czy jego zdaniem po katastrofie w elektrowni atomowej w Fukushimie należy wyłączyć wszystkie takie siłownie, odparł, że użycie energii jądrowej jest bardzo ograniczone, bo "nie udało nam się zapewnić jej bezpieczeństwa".

- Moja osobista opinia jest taka, że nie używałbym energii nuklearnej, dopóki nie będzie całkowitego bezpieczeństwa korzystania z niej - powiedział, dodając, że należy rozważyć jej wpływ na środowisko i na człowieka.

- Musimy prowadzić badania dotyczące bezpieczeństwa - oświadczył. - Jeśli chodzi o środowisko, to uważam, że przekroczono granice .

Podał przykład stosowania pestycydów w rolnictwie i hormonów w hodowli kurczaków. Zauważył, że radzi się matkom, aby nie dawały dzieciom mięsa kurczaków z hodowli.

Franciszek mówił też o swojej niedzielnej wizycie w Nagasaki i Hiroszimie. - Nagasaki to nie tylko bomba atomowa, ale także chrześcijanie, korzenie chrześcijańskie, prześladowania chrześcijan - powiedział.

Jak mówił, w Nagasaki otrzymał facsimile czegoś, co nazwał "wanted", czyli listu gończego, wydawanego w czasach prześladowań chrześcijan. Był tam komunikat: - Poszukuje się chrześcijan, jeśli znajdziesz jednego, zadenuncjujesz go, dużo dostaniesz, jeśli znajdziesz księdza, zadenuncjuj go, dużo dostaniesz - relacjonował.

- Hiroszima to była prawdziwa katecheza na temat okrucieństwa - oświadczył papież, wspominając niedzielną uroczystość przy Pomniku Pokoju.

Mówiąc o broni nuklearnej, o której zakaz apelował w Nagasaki, przypomniał powiedzenie Alberta Einsteina o tym, że czwarta wojna światowa będzie prowadzona na kije i kamienie.

Mówiąc o konfliktach na świece, ocenił, że często organizacje międzynarodowe "nie wykazywały się dojrzałością". Podał przykład Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie jeden kraj może zablokować rezolucję w sprawie jakiegoś konfliktu. Następnie powiedział, że słyszał o pomyśle, by odebrać prawo weta stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. - Byłoby dobrze, gdyby wszyscy mieli takie samo prawo - dodał.

Mówiąc o potrzebie negocjacji, podał przykład Rosji i Ukrainy, które prowadziły rokowania na temat wymiany więźniów.

Papież nie chciał komentować sytuacji w Hongkongu. Wyjaśnił, że nie należy przypisywać żadnego znaczenia faktowi, iż w drodze do Bangkoku wysłał telegram do szefowej hongkońskiego rządu Carrie Lam. Takie depesze do przywódców - podkreślił - mają charakter ściśle kurtuazyjny, związany z tym, że samolot wlatuje w przestrzeń powietrzną.

Zapytany o to, czy pojedzie kiedyś do Pekinu, odpowiedział krótko: -Kocham Chiny. W czasie konferencji prasowej na pokładzie "hipokryzją" papież nazwał to, że "państwa chrześcijańskie, europejskie mówią o pokoju, a żyją ze sprzedaży broni".

Nie wymieniając nazwy, podał jako pozytywny przykład portu, w którym robotnicy ogłosili strajk na wiadomość, że ma tam wpłynąć statek z bronią przeznaczoną do Jemenu. Takie zdarzenie miało niedawno miejsce we Włoszech.

Franciszek odnosząc się do tradycji Wschodu i Zachodu, przytoczył powiedzenie, że światło pochodzi ze Wschodu, a z Zachodu - "korzystanie, konsumpcja".

- Jest mądrość wschodnia, niepolegająca tylko na wiedzy, ale także jest to mądrość czasów, kontemplacji. Zachodniemu społeczeństwu pomogłoby nauczenie się kontemplacji, gdyby zatrzymało się, popatrzyło na rzeczy także w sposób poetycki - zauważył. - Kultura pośpiechu zatrzymuje serce - ostrzegł.

Podziękował także dziennikarzom za pracę w czasie tej, jak przyznał, intensywnej podróży. Zapewnił, że odczuwał bliskość z wysłannikami mediów w dniach ich pracy.