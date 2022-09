Para prezydencka zachęca do udziału w czwartej edycji akcji #sadziMY

Lasy to nasze wspólne, bezcenne bogactwo, zadbajmy o nie razem; nowe drzewa są potrzebne dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla Polski i dla całej ziemi - w ten sposób prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęcają do udziału w czwartej edycji akcji #sadziMY.

29 i 30 września odbędzie się czwarta edycja akcji #sadziMY. Punkt kulminacyjny akcji zaplanowano na piątek 30 września w okolicach Nowego Sącza. Tam drzewa sadzić będzie para prezydencka.

Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda nie tylko patronują przedsięwzięciu od jego pierwszej edycji, ale także sami zachęcają do działania i wzięcia udziału w akcji #sadziMY.

"Po raz czwarty rusza akcja #sadziMY. Jak co roku bierzemy w niej udział i serdecznie wszystkich do tego zachęcamy" - mówi prezydent Duda w krótkim filmie, który Kancelaria Prezydenta zamieściła w sobotę na Twitterze. "Nowe drzewa są bardzo potrzebne: dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla Polski, dla całej ziemi" - przypomina pierwsza dama. Prezydent podkreśla, że lasy to nasze wspólne bezcenne bogactwo. "Zadbajmy o nie razem! Do zobaczenia" - zachęca prezydent.

Kancelaria Prezydenta informuje, że z okazji akcji leśnicy przygotowali milion drzewek. "Każdy chętny w dniach 29 i 30 września między godz. 9 a 15 może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać swoją sadzonkę" - napisała na Twitterze kancelaria.

Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych zaznaczył, że corocznie sadzonych jest w lasach 500 mln drzew. "Dzięki naszej pracy rośnie powierzchnia lasów i ich zasobność. Ale wszyscy Polacy mogą nam pomóc w tym, by drzew w kraju było jak najwięcej. Zachęcam, by wziąć drzewko od leśników i posadzić je na własnej działce, przy domu czy tam, gdzie pracujemy" - dodał.

Lasy Państwowe informują na swojej stronie internetowej, że każdy chętny do wzięcia udziału w akcji może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Leśnicy będą je rozdawać w czwartek i piątek 29 i 30 września między 9.00 a 15.00.

Leśnicy będą rozdawać sadzonki nieodpłatnie. Na stronie Banku Danych o Lasach, bdl.lasy.gov.pl można sprawdzić, gdzie znajdują się siedziby nadleśnictw. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

