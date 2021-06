Park Śląski oferuje wspólny bilet do atrakcji na jego terenie

Wspólny bilet do pięciu głównych atrakcji działających na terenie Parku Śląskiego oferuje samorządowy zarządca tego kompleksu. Z biletem można odwiedzić kolej linową Elka, Legendię Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny i Stadion Śląski.

Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Jego powierzchnia wynosi ok. 600 hektarów. W granicach Parku znajdują się m.in.: Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Stadion Śląski.

Właścicielem Parku Śląskiego jest samorząd województwa, a zarządcą samorządowa spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Do Parku Śląskiego należy zmodernizowany w poprzednich latach jeden z trzech dawnych odcinków kolei linowej Elka (są plany odbudowy kolejnych odcinków).

Śląski Ogród Zoologiczny, muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" oraz Stadion Śląski to odrębne instytucje samorządu woj. śląskiego. Do wiosny 2015 r. spółka WPKiW zarządzała Śląskim Wesołym Miasteczkiem; obecnie ma ono prywatnego właściciela i działa pod nazwą "Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko".

Zgodnie z informacjami spółki WPKiW, wszystkie parkowe atrakcje można obecnie odwiedzać na podstawie Biletu Wspólnego do Parku Śląskiego. Bilety indywidualne w cenie 130 zł oraz rodzinne (2+2) za 320 zł (tańsze, niż bilety kupowane odrębnie) są ważne do 30 września br. Są one dostępne na stronie sklep.parkslaski.pl, w punkcie informacji przy kanale regatowym i w kasach na stacjach kolei linowej Elka.

Obecnie w Parku Śląskim trwają punktowe inwestycje związane z jego modernizacją. Podpisując trzy lata temu umowę na dofinansowanie modernizacji Parku Śląskiego kwotą 226 mln zł z funduszy unijnych poprzednie władze regionu sygnalizowały, że wśród założonych prac są odnowienie 40 km alejek, wymiana zużytych sieci m.in. kanalizacyjnej i energetycznej, odbudowa parkowej kolei szynowej, rewitalizacja rosarium i otoczenia hali Kapelusz oraz odnowienie parkowej zieleni.

W 2019 r. zarząd woj. śląskiego deklarował realizację projektu modernizacji Parku Śląskiego o łącznej wartości niemal 360 mln zł, zgodnie z harmonogramem rozpisanym do 2027 r. Dotyczy to zarówno rewitalizacji Parku, jak też prac związanych z przebudową Planetarium (w osobnym unijnym projekcie o wartości prawie 99 mln zł).

Wiosną 2018 r. władze parku otrzymały - niezależnie od tamtego dofinansowania - dotację 14,6 mln zł do rewaloryzacji hali wystawowej Kapelusz (o planowanej wartości 21,1 mln zł) w konkursie dot. renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim.

