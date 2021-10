Parlament Europejski pozwał Komisję Europejską za niestosowanie rozporządzenia ws. mechanizmu warunkowości

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w piątek, że PE pozwał Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za niestosowanie rozporządzenia ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

"Nasze służby prawne wniosły skargę przeciwko Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości za niestosowanie (...) rozporządzenia w sprawie warunkowości. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie działać w sposób konsekwentny i sprosta temu, co wyraziła przewodnicząca (Ursula) von der Leyen podczas naszej ostatniej dyskusji plenarnej na ten temat. Słowa trzeba zamienić w czyny" - napisał w oświadczeniu szef PE David Sassoli.



Mechanizm warunkowości pozwala na wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji tym państwom członkowskim, które naruszają zasadę rządów prawa. Miał być zastosowany wobec Polski i Węgier.



Parlament Europejski w czerwcu wezwał KE do uruchomienia tego mechanizmu.

